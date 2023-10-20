Закляті друзі: Європа знехтувала Китаєм через дружбу з Путіним - Bloomberg

Відсутність європейських лідерів на форумі "Один пояс — один шлях" у Китаї свідчить про те, що план Сі Цзіньпіна з'єднати Азію, Африку і Європу мережею залізниць і торговельних шляхів зайшов в глухий кут.

Про це пише видання Bloomberg.

Як зазначає видання, китайський лідер перетворив свою ініціативу на клуб економік, що розвиваються, також відомих як "Глобальний Південь". Цей союз може кинути виклик Заходу.

Попереднього разу, коли форум збирався 2019 року, 7 країн Євросоюзу відправили до Китаю своїх представників. Цього разу з європейських лідерів Пекін відвідав тільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як розповів журналістам анонімний європейський дипломат, головною причиною, чому європейські лідери відмовилися їхати на форум 2023 року, є присутність президента РФ Володимира Путіна.

"Сама його поява — це виклик Європі та Північній Америці", — прокоментував слова дипломата доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Ян.

Зазначається, що на форумі також були відсутні представники Японії та Сінгапуру.

Нагадаємо:

Востаннє Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися у вересні. Ці переговори відбувалися в момент, коли російський експорт до Китаю зростав швидкими темпами, а от імпорт з Китаю до Росії, навпаки, сповільнився - попри величезну зацікавленість Москви в китайських інвестиціях, технологіях та двосторонній торгівлі. На фронті ж на той час відбувався масштабний контрнаступ українських військ.

Росія неодноразово просила Китай про підтримку як фінансову, так і технологічну. Сі Цзіньпін не проти знайти шляхи взаємовигідного співробітництва з Москвою, але всі переговори відбувалися напружено. У Китаї розуміють скрутне становище Росії, але не можуть ігнорувати власну ситуацію. Киваючи Путіну, Китай тим часом намагається зменшити свою міжнародну ізоляцію та покращити відносини з деякими країнами Заходу. Особливо - з Євросоюзом, своїм важливим торговим партнером.

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