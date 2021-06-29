Британец случайно раскопал загадочный 500-летний колодец в своем доме

Мужчина сначала был обеспокоен находкой.

В английском городе Плимут 70-летний мужчина нашел в гостиной своего дома 500-летний колодец. Дедушка начал копать и нашел средневековый меч, а также монету 1725 года.

Как пишет издание mirror.co.uk, Колин Стир последние годы проводил раскопки скважины после того, как заметил, что в комнате опускается ковер.

Дедушка переехал в дом в 1988 году, но 10 лет назад во время ремонта он увидел пропасть.

Сначала он был обеспокоен, что там похоронено тело.

"Примерно десять лет назад мы делали ремонт, и я менял доски на полу, когда заметил, что пол будто провалился. Я сразу подумал, что кто-то, наверное, кого-то похоронил, или что у нас есть пропасть. С того момента я решил, что буду его копать ", — вспоминает мужчина.

Стир разобрал пол, раскопал около полуметра и нашел колодец. Впоследствии он провел туда свет и оборудовал трап для спуска. Старые карты помогли проследить историю колодца до XVI века.

"Я люблю свой колодец, мне нравится изучать жизнь людей, которые жили здесь до нас. У меня есть кусочек истории Плимута прямо в гостиной", — сказал он.

17-метровый проем в гостиной пока перекрыт ковром и люками, чтобы он был в безопасности.

Напомним, на известном хорватском острове-курорте Хвар в Адриатическом море был обнаружен древний некрополь, датируемый 4-5 веком нашей эры. Археологическую находку уже назвали самой важной в истории острова.

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