Дата свадьбы расскажет, каким будет брак

Нумерологи, астрологи считают, что отношения между мужем и женой зависят от положения звезд в день свадьбы и даты женитьбы.

Обычно молодожены пытаются выбрать дату своей свадьбы, чтобы она была привязана к определенной памятной дате в семье, ко дню рождения жениха или невесты, когда поженились родители, одним словом к какой-то памятной, важной дате, празднику, событию.

Нумерология считает, что лучшее время для свадьбы можно выбрать, воспользовавшись обычным подсчетом.

Чтобы спрогнозировать, какими будут отношения между супругами, нужно вычислить число их брака. Для этого суммировать все числа. Например, дата женитьбы 24.05. 2022. Суммируем 2+4+5+2+2+2=17. Если цифра получилась двузначной, суммируем цифры также, добавляем 1+7=8. Таким образом в нашем примере число брака равно 8.

Соответственно, каким выйдет число, можно прочесть его расшифровку.



Единица. В такой семье будет царить мир и взаимопонимание. Муж и жена никогда не изменят своим чувствам, даже в самых сложных обстоятельствах любовь у такой пары победит. Брак, дата которого составляет единицу, будет крепким, сильным и долговечным. В такой семье супруги уважают друг друга, прислушиваются к мнению, ценят свою половину.

Двойка. За семью, в которой дата заключения двойка, можно только порадоваться, потому что обычно такую ​​семью создают люди, очень похожие по характеру и по темпераменту. Мужчине в такой паре комфортно, потому что его права никто не притесняет, потому что женщина здесь хранительница, готовая ждать свою вторую половинку вечно.

Тройка. В такой семье часто возникают проблемы на почве непонимания друг друга. Оба пытаются натянуть одеяло на себя, не думая о другом. Такой брак обречен на споры и конфликты, потому что его создают люди, разные по образу жизни и взглядам. Для мужчины в такой семье важнее всего он сам и его свобода, а женщина будет больше внимания уделять детям, чем мужчине.

Четверка. Такая семья будет счастлива, если у них будет много детей. Каждый ребенок делает такую ​​семью скалой, которую ничто и никто не сможет разрушить. Мужчина настроен на то, что в его семье должен быть порядок во всем. Женщина будет сидеть дома, с детьми, мужчина – кормильцем, готовый ради счастья семьи на любые жертвы.

Пятерка. В этом браке все должно быть идеальным, в том числе и отношения, поэтому любой конфликт разрешается миром и разговорами. Однако супруги никогда не признаются в том, что у них есть какие-то претензии друг к другу, поэтому всю жизнь могут прожить с обидами друг на друга. Мужчина не любит, когда ему противоречат, но всегда стерпит, если жена вдруг проявит характер на людях, и только дома поставит ее на место, ведь для него очень важно, что подумают люди. Женщина будет чувствовать свободу во всем, пока не станет на пути своего мужа – на пути его работы, мечты и т.д.

Шестерка. В этой семье должен быть кто то один главным, иначе очень скоро такой брак прекратит свое существование. Поэтому, если в семье сочетаются два лидера, она долго не просуществует. Но если кто один готов пожертвовать своими принципами, то брак сохранится надолго. Мужчина в таком браке всегда хочет быть главным, и у него это получится. Женщина будет чувствовать себя неуютно в такой семье, но готова будет терпеть, если это необходимо для семьи.

Семёрка. В такой семье будет царить гармония и взаимовыручка. Главное место в таком браке занимает быт и финансовая стабильность, к которой будут стремиться оба супруга. Но как только финансовое благополучие будет достигнуто, супруги расслабляются и начинают искать друг у друга недостатки, что может привести к разводу. Мужчина готов идти на компромисс ради счастливой семьи, для него это самое важное, женщина чувствует себя уютно и комфортно.

Восьмерка. В такой семье супруги будут бесконечно счастливы и довольны друг другом, даже если на их пути будут встречаться проблемы. Для них самое важное взаимопонимание и взаимопомощь. Мужчина будет всю жизнь любить свою вторую половинку, а женщина будет наслаждаться любовью своего мужа.

Девятка. Не очень удачная цифра для идеального брака. Могут возникнуть проблемы на почве недостаточного внимания одного из партнеров к другому. Скорее всего, виной тому будет либо бизнес, либо работа, либо еще какие-то важные для мужчины мотивы, чтобы пренебречь интересами второй половинки. Мужчина в такой семье обычно карьерист, семья для него всегда на втором плане.

Несмотря на все подсчеты, имейте в виду, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, а предсказания не всегда сбываются. Информация носит более развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий. Как сложится судьба вашей семьи зависит от вас, от вашего желания и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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