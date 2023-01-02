Дата весілля розповість, яким буде шлюб

Нумерологи, астрологи вважають, що стосунки між чоловіком і дружиною залежать від положення зірок у день весілля та дати одруження.

Звичайно молодята намагаються вибрати дату свого весілля, щоб вона була прив'язана до певної пам'ятної дати в сім'ї, до дня народження нареченого чи нареченої, коли одружились батьки, до дня, пов'язаного з якоюсь пам'ятною, важливою датою, святом, подією тощо.

Нумерологія вважає, що найкращий час для весілля можна вибрати, скориставшись звичайним підрахунком.

Щоб спрогнозувати, які будуть відносини між подружжям, треба вирахувати число їх шлюбу. Для цього додати всі числа. Наприклад, дата одруження 24.05. 2022. Додаємо, 2 + 4 + 5 + 2 + 2+2 = 17. Якщо цифра вийшла двозначною, підсумовуємо цифри також, додаємо 1 + 7 = 8. Таким чином у нашому прикладу число шлюбу дорівнює 8.

Відповідно, яке вийде число, і можна прочитати його розшифровку.



Одиниця. У такій сім’ї пануватиме мир і взаєморозуміння.Подружжя ніколи не зрадять своїх почуттів, навіть в найскладніших обставинах любов у такої пари переможе. Шлюб, дата якого складає одиницю, буде міцним, сильним та довговічним. В такій сім'ї подружжя поважають один одного, прислухаються до думки, цінують свою половину

Двійка. За сім’ю, у якій дата укладення двійка, можна тільки порадіти, через те, що зазвичай таку родину створюють люди, дуже схожі за характером і за темпераментом. Чоловікові в такій парі комфортно, бо його права ніхто не утискає, тому що жінка тут берегиня, готова чекати свою другу половинку вічно.

Трійка. У такій родині часто виникають проблеми на ґрунті непорозуміння один одного. Обидва намагаються натягнути ковдру на себе, не думаючи про іншого. Такий шлюб приречений на суперечки та конфлікти, тому, що його створюють люди, різні за способом життя та поглядам. Для чоловіка в такій сім'ї важливіше за все він сам і його свобода, а жінка більше уваги приділятиме дітям, ніж чоловіку.

Четвірка. Така сім’я буде щаслива, якщо у них буде багато дітей. Кожна дитина робить таку сім’ю скелею, яку ніщо і ніхто не зможе зруйнувати. Чоловік налаштований на те, що в його родині повинен бути порядок у всьому. Жінка буде вдома, з дітьми, а чоловік – годувальником, готовим заради щастя сім’ї на будь-які жертви.

П’ятірка. У цьому шлюбі все має бути ідеальним, в тому числі та відносини, тому будь-який конфлікт вирішується миром і розмовами. Проте, подружжя ніколи не зізнаються в тому, що у них є якісь претензії до один одного, тому все життя можуть прожити з образою в душі один на одного. Чоловік не любить, коли йому суперечать, але завжди стерпить, якщо дружина раптом проявить характер на людях, і лише вдома поставить її на місце, адже для нього дуже важливо, що подумають люди. Жінка буде відчувати свободу у всьому, поки не стане на шляху у свого чоловіка – на шляху його роботи, мрії тощо.

Шестірка. У цій родині повинен бути хтось один головним, інакше дуже скоро такий шлюб припинить своє існування. Тому якщо в сім'ї поєднуються два лідери, вона довго не проіснує. Але якщо хтось один готовий пожертвувати своїми принципами, то шлюб збережеться надовго. Чоловік в такому шлюбі завжди хоче бути головним, і у нього це вийде. Жінка буде відчувати себе незатишно в такій сім’ї, але готова буде терпіти, якщо це потрібно для збереження родини.

Сімка. В такій сім’ї пануватиме гармонія і взаємовиручка. Головне місце в такому шлюбі займає побут і фінансова стабільність, до якої будуть прагнути обидва подружжя. Але як тільки фінансовий добробут буде досягнутий, подружжя розслабляється і починає шукати одне в одного недоліки, що може призвести до розлучення. Чоловік готовий йти на компроміс заради щасливої ​​родини, для нього це найважливіше, жінка відчуває себе затишно і комфортно.

Вісімка. У такій сім'ї подружжя будуть нескінченно будуть щасливі та задоволені один одним, навіть якщо на їх шляху будуть зустрічатися негаразди. Для них найважливіше взаєморозуміння і взаємодопомога. Чоловік буде все життя любити свою другу половинку, а жінка буде насолоджуватися любов’ю свого чоловіка.

Дев’ятка. Не дуже вдала цифра для ідеального шлюбу. Можуть виникнути неприємності на ґрунті недостатньої уваги одного з партнерів до іншого. Швидше за все, виною тому буде або бізнес, або робота, або ще якісь важливі для чоловіка мотиви, щоб знехтувати інтересами другої половинки. Чоловік в такій сім'ї зазвичай кар’єрист, сім’я для нього завжди на другому плані.

Попри всі підрахунки, майте на увазі, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються. Інформація має більш розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій. Як складеться доля вашої сім'ї залежить від вас, від вашого бажання та натхнення змінити своє життя на краще.

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