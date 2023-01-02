На Черкащині чули звухи вибухів: в ОВА пояснили, що це було

Ситуація в Черкаській області наразі контрольована та стабільна.

У Черкаській області сьогодні, 2 січня, під час повітряної тривоги чули звуки, що схожі на вибухи.

Очільник ОВА Черкаської області Ігор Табурець пояснив, що це було планове знищення боєприпасів.

"Звуки, що були чутні на початку повітряної тривоги, — планове знищення ворожих боєприпасів. Ситуація на Черкащині стабільна", — заспокоїв він.

Нагадаємо, що вночі, 30 грудня у Черкасах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

Вибухи у Києві, Одесі, Харкові та Львові: по всій Україні - повітряна тривога!

Читайте також: