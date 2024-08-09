Какие территории вернет Украина: астролог удивил предсказанием

Астролог Владимир Бадиян считает, что Украина сможет вернуть себе Крым, однако оккупированные территории Донетчины и Луганщины будут длительно нейтральными.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог считает, что Украина вернет Крым после войны, однако оккупированные территории фейковых "Л/ДНР" могут быть до 10 лет нейтральными.

"10% нашей территории будет в нейтральной зоне. Крым вернется и будет процветать, туда зайдет европейский бизнес. "Л/ДНР" будут нейтральными территориями или переходными зонами", — сказал Владимир Бадиян.

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