Сколько пар в Украине развелись за первое полугодие 2024-го: статистика браков

Украинцы стали чаще разводиться и реже заключать браки.
Украинцы стали чаще разводиться и реже жениться. Вместе с тем выросло количество брачных договоров.
Об этом сообщили в "Опендатабот".
За первые полгода 2024-го украинцы создали 72 766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на треть меньше относительно 2022 года.
После "свадебного бума" в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до войны.
В то же время новые семьи создаются более осознанно: украинцы все чаще заключают брачные договоры. С начала года использовано 3768 нотариальных бланков, что на четверть больше, чем в прошлом году.
Где украинцы женятся чаще всего
По данным "Опендатабот", больше всего браков было заключено в Киеве (9392), на Днепропетровщине (7 тыс.) и в Одесской области (4,8 тыс.)
Количество разводов
После спада в первый год полномасштабного вторжения два года подряд стабильно увеличивается количество разводов. За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 15,5 тысячи разводов, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем в первом полугодии 2021 года.
В антирейтинге по количеству разводов также лидирует Киев (2118 расторжений брака), Днепропетровская область (1404 разводов) и Харьковщина (1148 разводов).
За исключением оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше всего разводов в Закарпатской области — 224, а меньше всего женятся в Черновицкой области — 1376 новых семей в этом году.
Ранее сообщалось, что в Украине смертность в три раза превысила рождаемость.
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