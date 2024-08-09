Сколько пар в Украине развелись за первое полугодие 2024-го: статистика браков

Украинцы стали чаще разводиться и реже жениться. Вместе с тем выросло количество брачных договоров.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

За первые полгода 2024-го украинцы создали 72 766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на треть меньше относительно 2022 года.

После "свадебного бума" в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до войны.

В то же время новые семьи создаются более осознанно: украинцы все чаще заключают брачные договоры. С начала года использовано 3768 нотариальных бланков, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Где украинцы женятся чаще всего

По данным "Опендатабот", больше всего браков было заключено в Киеве (9392), на Днепропетровщине (7 тыс.) и в Одесской области (4,8 тыс.)

Фото: opendatabot.com

Количество разводов

После спада в первый год полномасштабного вторжения два года подряд стабильно увеличивается количество разводов. За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 15,5 тысячи разводов, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

В антирейтинге по количеству разводов также лидирует Киев (2118 расторжений брака), Днепропетровская область (1404 разводов) и Харьковщина (1148 разводов).

За исключением оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше всего разводов в Закарпатской области — 224, а меньше всего женятся в Черновицкой области — 1376 новых семей в этом году.

Ранее сообщалось, что в Украине смертность в три раза превысила рождаемость.

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