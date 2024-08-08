Які території поверне Україна: астролог здивував передбаченням

Астролог Володимир Бадіян вважає, що Україна зможе повернути собі Крим, проте окуповані території Донеччини та Луганщини будуть тривалий час нейтральними.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог вважає, що Україна поверне Крим після війни, проте окуповані території фейкових "Л/ДНР" можуть бути до 10 років нейтральними.

"10% нашої території буде у нейтральній зоні. Крим повернеться і він буде процвітати, туди зайде європейський бізнес. "Л/ДНР" будуть нейтральними територіями або перехідними зонами", - сказав Володимир Бадіян.

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