Календарь нереста 2024: когда в Украине действует запрет на лов рыбы

Нерест – это один из важнейших периодов в жизни обитателей водоемов.

В Украине ежегодно вводятся ограничения на лов рыбы в водоемах. Это связано с тем, что у рыбы в весенне-летний период начинается нерест. Однако далеко не все понимают, когда начинают действовать ограничения.

ТСН.ua расскажет, когда в 2024 году нельзя ловить рыбу.

Так, ежегодно в нашей стране Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ вводит ограничения на лов рыбы. Это связано с нерестом в весенне-летний период.

Что такое нерест

Нерест – это один из важнейших периодов в жизни обитателей водоемов. В это время начинается период популяции рыбы, от чего зависит качество и количество водных биоресурсов.

В процессе нереста рыбы могут отправляться на значительные расстояния от своего обычного места обитания до специально выбранных мест для размножения. Важным аспектом является подготовка икры и семьи для обеспечения их выживания и успешного развития молодежи.

Нерест рыбы играет ключевую роль в поддержании популяций рыб и экосистем водоемов, так как обеспечивает воспроизведение вида и поддерживает биоразнообразие. Однако на этот процесс влияют и люди – в частности, загрязнением водоемов, застройкой, препятствиями на пути миграции рыбы, неограниченным отловом.

Календарь нереста рыбы в Украине.

Весенне-летний запрет в период нереста налагает ограничения как на лов рыбы в реках, так в лиманах, водохранилищах и озерах. В частности, рыболовный ресурс Fishland подготовил развернутый календарь запрета.

Запрет в реках:

г. Дунай – запрет действует 45 суток на придатковій системе украинского участка реки, на 60 суток – включая озеро Сасык.

г. Днестр в пределах Одесской области и в плавневых озерах – с 15 апреля по 15 июня.

г. Днестр со всеми притоками – с 1 апреля по 10 июня.

г. Днепр – от места впадения в Днепровский лиман до запрещенного пространства бывшей Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья до с. Большая Александровка – с 10 апреля по 15 июня.

г. Южный Буг от впадения в Бугский лиман до с. Голосковое – с 5 апреля по 25 мая.

г. Ингул от устья до северной границы с. Розановка – с 1 апреля по 30 июня.

в реках, притоках и озерах Закарпатской области – с 25 марта по 15 мая.

во всех других реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая, а в придаточных – с 1 апреля по 30 июня.

Запрет в лиманах:

в Днепровском, Бугском и Березанском лимане – с 5 апреля по 5 июня.

в Тилигульском, Григорьевском (Малом Аджалыкском), Дофиновском (Великом Аджалыкском), Шаболатском (Будакском), Сухом и Тузловских – с 1 мая по 15 июня.

в Хаджибейском – с 15 апреля по 15 июня.

в Днестровском с близлежащими плавнями – с 15 апреля по 31 июля.

в Днепровском по всей акватории – с 5 апреля по 5 июня, а на участке от нижней границы Днепровско-Хуторского лабаза – в полуторакилометровой прибрежной зоне, включая придаточную систему – до 15 июня.

в озерах и устьях лиманов, соединяющих озера и лиманы с морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов – на расстоянии 500 м в обе стороны от устья – с 1 апреля по 31 августа.

Запрет в водохранилищах и озерах:

в Кучурганском водохранилище и всех приднестровских озерах – с 15 апреля по 15 июня.

во всех водохранилищах, а также в озерах Волынской и Ровенской областей – с 1 апреля по 10 июня.

Запрет в других водоемах:

во всех других водоемах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, не указанных выше – с 1 апреля по 30 июня.

во всех внутренних водоемах Автономной Республики Крым – с 1 апреля по 31 мая.

Бассейн Азовского моря – на период нереста во всех реках с их придаточными системами – с 1 апреля по 31 мая (на щуки – с 15 февраля по 31 марта).

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