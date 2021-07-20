Кукла-зомби: двухлетняя девочка удивила Сеть необычной игрушкой

Ребенок выбрал игрушку в магазине накануне Хеллоуина и с тех пор не расстается с куклой ни на минуту.
Двухлетняя Паркер Экштейн из Торонто в прошлом году получила причудливую игрушку — маленькую куклу зомби, которую назвала Долли.
Об этом сообщает Newsweek.
Мать малышки, Куртни Экштейн, поделилась несколькими видео на своей странице TikTok. По ее словам, ребенок выбрал игрушку в магазине накануне Хеллоуина и с тех пор не расстается с куклой ни на минуту.
На видео видно, как Паркер катает Долли на качелях, спит в постели с этой куклой и даже "кормит" фруктами. Впоследствии родители купили ребенку еще одну похожую куклу — Сисси.
"Паркер не думает, что у Долли и Сисси есть что-то страшное. Я думаю, что ее любовь к куклам просто свидетельствует о том, что люди не рождены для ненависти; ненависть — это то, чему учат", — говорит мать девочки.
Некоторые пользователи соцсетей не могли понять, почему родители покупают дочери такие неординарные игрушки. Другие, наоборот, похвалить решение разрешить Паркер играть с любимыми куклами, а не заставлять играть с чем-то более традиционным.
@playtimewithparks
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@playtimewithparks
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