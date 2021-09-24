Легенда об Эльдорадо: в Колумбии нашли старинные кувшины с изумрудами

Клад из кувшинов был похоронен около 600 лет назад.

Колумбийские археологи нашли восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами внутри храма недалеко от Боготы.

Их около 600 лет назад изготовили древние индийцы муиска, пишет Live Science.

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Археологи говорят, что муиска известны своими навыками по обработке металлов. Когда испанцы столкнулись с муиска, то были особенно поражены их золотыми изделиями. К слову, именно эта работа могла стать причиной появления легенды о городе золота — Эльдорадо. К слову, между 1537 и 1540 годами регион завоевали испанцы. Во время нападения многие племен были убиты. Впрочем, несмотря на разрушения, муиска не исчезли. По словам ученых, тысячи их потомков живут и сейчас.

Кроме того, специалисты обнаружили храм, а также могилы в руинах древнего города, расположенного недалеко от Боготы. Там на площадке строительства дороги нашли фигурки офрендатарио. Некоторые выглядят как змеи, а некоторые больше похожи на людей в головных уборах, с палками и оружием. Храм, в котором были найдены офрендатарио, может быть связан с поклонением предкам.

Подобные офрендатарио также обнаруживали в других древних поселениях муисков. Возможно, они подарками. Ведь внутри имеют артефакты — металлические фигурки и изумруды. Археологи говорят, офрендатарио могут быть связаны с божествами, которым поклонялись муиска.

Как сообщалось, в Перу работники газовой компании при заключении турбопроводу нашли останки восьми человек, которые были похоронены в одной гробнице. Люди были похоронены с продуктами питания и музыкальными инструментами около 800 лет назад. Тела взрослых и детей были завернуты в растительный материал. Вокруг были размещены кукуруза, посуда и различные духовые инструменты, в том числе и флейты. Некоторых закопали с ракушками на головах. В них обнаружили листья коки: их использовали как стимулятор.

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