Легенда об Эльдорадо: в Колумбии нашли старинные кувшины с изумрудами

Клад из кувшинов был похоронен около 600 лет назад.
Колумбийские археологи нашли восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами внутри храма недалеко от Боготы.
Их около 600 лет назад изготовили древние индийцы муиска, пишет Live Science.
Археологи говорят, что муиска известны своими навыками по обработке металлов. Когда испанцы столкнулись с муиска, то были особенно поражены их золотыми изделиями. К слову, именно эта работа могла стать причиной появления легенды о городе золота — Эльдорадо. К слову, между 1537 и 1540 годами регион завоевали испанцы. Во время нападения многие племен были убиты. Впрочем, несмотря на разрушения, муиска не исчезли. По словам ученых, тысячи их потомков живут и сейчас.
Кроме того, специалисты обнаружили храм, а также могилы в руинах древнего города, расположенного недалеко от Боготы. Там на площадке строительства дороги нашли фигурки офрендатарио. Некоторые выглядят как змеи, а некоторые больше похожи на людей в головных уборах, с палками и оружием. Храм, в котором были найдены офрендатарио, может быть связан с поклонением предкам.
Подобные офрендатарио также обнаруживали в других древних поселениях муисков. Возможно, они подарками. Ведь внутри имеют артефакты — металлические фигурки и изумруды. Археологи говорят, офрендатарио могут быть связаны с божествами, которым поклонялись муиска.
Как сообщалось, в Перу работники газовой компании при заключении турбопроводу нашли останки восьми человек, которые были похоронены в одной гробнице. Люди были похоронены с продуктами питания и музыкальными инструментами около 800 лет назад. Тела взрослых и детей были завернуты в растительный материал. Вокруг были размещены кукуруза, посуда и различные духовые инструменты, в том числе и флейты. Некоторых закопали с ракушками на головах. В них обнаружили листья коки: их использовали как стимулятор.