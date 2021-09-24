Легенда про Ельдорадо: в Колумбії знайшли старовинні глечики зі смарагдами

Скарб із глечиків був похований близько 600 років тому.

Колумбійські археологи знайшли вісім керамічних глечиків з металевими фігурками і смарагдами всередині храму недалеко від Боготи.

Їх близько 600 років тому виготовили стародавні індійці муіска, пише Live Science.

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Археологи кажуть, що муіска відомі своїми навичками з оброблення металів. Коли іспанці зіткнулися з муїска, то були особливо вражені їхніми золотими виробами. До слова, саме ця робота могла стати причиною появи легенди про місто золота - Ельдорадо. До слова, між 1537 і 1540 роками регіон завоювали іспанці. Під час нападу багато людей племен було вбито. Утім, незважаючи на руйнування, муїска не зникли. За словами науковців, тисячі їхніх нащадків живуть і зараз.

Крім того, фахівці виявили храм, а також могили в руїнах стародавнього міста, яке розташоване недалеко від Боготи. Там на майданчику будівництва дороги знайшли фігурки офрендатаріо. Деякі виглядають як змії, а деякі більше схожі на людей в головних уборах, з палицями і зброєю. Храм, в якому були знайдені офрендатаріо, може бути пов’язаний з поклонінням предкам.

Подібні офрендатаріо також виявляли в інших стародавніх поселеннях муїсків. Можливо, вони подарунками. Адже всередині мають артефакти - металеві фігурки і смарагди. Археологи кажуть,офрендатаріо можуть бути пов’язані з божествами, яким поклонялися муїска.

Як повідомлялося, у Перу працівники газової компанії під час укладання турбопроводу знайшли рештки восьми людей, які були поховані в одній гробниці. Люди були поховані з продуктами харчування і музичними інструментами близько 800 років тому. Тіла дорослих і дітей були загорнуті в рослинний матеріал. Навколо були розміщені кукурудза, посуд і різні духові інструменти, зокрема і флейти. Деяких закопали з мушлями на головах. У них виявили листя коки: їх використовували як стимулятор.

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