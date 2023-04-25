Лось зашел в кинотеатр и наелся попкорна - видео

Работники кинотеатра на Аляске были ошарашены, когда лось забрел в здание, чтобы полакомиться вкусностями.

Животное зашло в вестибюль заведения, порылось в мусоре, съело попкорн и засунуло морду в коробку от Happy Meal, прежде чем уйти.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает upi.com.

Сотрудница сразу начала звать менеджера Рики Блэка, который сказал, что в то время работал наверху.

"Она была за прилавком. Ей не угрожала непосредственная опасность от лося, — сказал Блэк. "И она такая: "Прекрати смеяться. Это серьезно".

Работники кинотеатра кричали на лося и стучали по стенам, пока он не ушел с коробкой на морде.

Ник Фаулер, биолог дикой природы из Департамента рыбы и дичи Аляски, сказал, что лоси обычно питаются ветками, листьями и другими растительными материалами.

"Я не знаю, полезен ли Happy Meal для лося или нет. Однако я могу с уверенностью сказать, что его нет в его естественном рационе", — сказал Фаулер.

Напомним, не так давно в Израиле корова ворвалась в хозяйственный магазин. Животное разлило там краску и убежало.

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