Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это грозит

Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это грозит

Вспышки на Солнце изменяют наше электрическое поле, а на это очень чувствительно реагируют наши ткани.

В августе 2021 года украинцев ожидают длительные магнитные бури. Людям, которые зависимы от перепадов космической погоды, советуют не нагружать себя лишней физической работой, а больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Когда их ожидать и как обезопасить себя от магнитных бурь — в материале ТСН.ua.

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Магнитные бури в августе 2021 будут достаточно сильными и продолжительными. Специалисты, анализирующие солнечную активность, в последний летний месяц ждут влияние на Землю трех мощных вспышек. Так магнитные бури в августе ожидаются в следующих датах:

2-3 августа: в начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

16-17 августа: к Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18-20 августа: после мощной магнитной бури придет новая — средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.

Проблемы, которые вызывает магнитная буря

Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня;

Сильные головные боли;

Изменчивость артериального давления;

Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;

Обострение хронических заболеваний;

Расстройства психического и психологического характера;

Учащение сердцебиения, тахикардия.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Спасти организм можно. Следует обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника. Обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, но не бегать.

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточному количеству воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.

Как магнитные бури влияют на самочувствие — прямое включение

Напомним, пока ученые спорят, действительно ли магнитные бури влияют на людей, врачи предупреждают: необходимо внимательно наблюдать за своим организмом и отказаться от вредных привычек на период прогнозируемых бурь, ведь самочувствие действительно может ухудшиться.

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