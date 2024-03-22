Построили назло соседу: что известно о самом узком в мире доме (видео)

Петралия Соттана, небольшое село с населением около 2 000 человек в самом сердце гор Мадонни в провинции Палермо, является домом для одной из самых необычных туристических достопримечательностей Италии – двухэтажного дома с обычным первым этажом и верхним уровнем, толщина которого составляет всего около метра.

Об этом пишет Oddity Central.

Он известен как Casa du Currivu, или "дом злобы", главным образом из-за местной легенды о его назначении. Поскольку здание недостаточно широкое, чтобы два человека могли разминуться, не говоря уже о том, чтобы жить в нем постоянно, это тонкое сооружение якобы было спроектировано только для того, чтобы заслонить окно соседа после ссоры.

Хотя точная история Casa du Currivu забыта, считается, что странный дом был построен где-то в 1950-х годах после спора между двумя соседями. В то время для людей не было чем-то необычным расширять свое жилье по вертикали, добавляя еще один этаж, только для этого нужно было получить согласие соседей. В этом случае владелец Casa du Currivu не смог получить одобрения одного из своих соседей и решил ему отомстить.

В то время как строительство второго этажа рядом с соседним домом требовало согласия его жильцов, на определенном расстоянии от соседнего здания это не требовало никакого разрешения, поэтому владелец Casa du Currivu построил тончайший дом лишь для того, чтобы заслонить обзор своего соседа, хорошо зная, что он никогда не сможет использовать этот этаж в качестве жилой площади.

Внутри "дом злобы" практически пуст. В нем есть всего несколько окон и лестницы, но внутри ничего нет.

Самый узкий дом в мире / Фото: odditycentral.com

Сегодня это одно из самых известных построек Сицилии и одно из главных достопримечательностей Петралии Соттана.

Интересно, что варшавский дом Керета также претендует на звание "самого узкого дома в мире". Его ширина в самом узком месте составляет всего 90 см, а в самом широком – 152 см.

Читайте также: