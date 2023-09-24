Узнайте свой уровень эмпатии: быстрый тест на сочувствие

Пройдите быстрый тест и откроете основные черты своей личности с помощью.

Это упражнение позволит оценить: вы больше склонны проявлять сочувствие или безразличие к другим.

Зафиксируйте, что вы заметите прежде всего и узнаете свой уровень эмпатии.

Тест по рисунку

Конфеты

Если вы впервые заметили конфеты, скорее всего, у вас участливый и заботливый характер. Вы всегда заботитесь о других и предлагаете руку помощи, когда это необходимо.

Ваша жизнь питается вашей любовью к людям, и вы получаете большое удовольствие, делая других счастливыми. Однако это не значит, что вы ненадежен.

У вас есть пределы, и вы знаете, как их поддерживать. Вы находите радость в самых маленьких вещах и часто настроены оптимистично, веря, что в каждом облаке есть серебряная подкладка.

Люди ценят ваше искреннее тепло и часто обращаются к вам за утешением.

Кот

Если первое, что вы увидели, был кот, вы можете быть более безразличными к другим, но не в отрицательном ключе. Вы цените свою независимость и предпочитаете не полагаться на счастье или признание других.

Вы самодостаточны, уверены и интуитивно понятны – как сама кошка! Это не означает, что вам не хватает сопереживания или понимания; это просто означает, что вы осторожно выбираете, когда общаться с другими.

Вы избирательно относитесь к своему ближайшему кругу, но как только кто-то завоюет ваше доверие, у вас появится преданный и непоколебимый друг.

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