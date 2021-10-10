10 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности в этот день было принято, чтобы хозяйки пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

Какой сегодня день

В воскресенье, 10 октября, в мире отмечают Всемирный день бездомных, Всемирный день каши, Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных, Всемирный день психического здоровья, Европейский день борьбы за отмену смертной казни.

В Украине в этот день празднуют День работников стандартизации и метрологии, в Армении — День химических войск, на Фиджи — День независимости, на Шри-Ланке — День армии, в Северной Корее — День основания Трудовой партии, в Польше — День посадки деревьев, во Вьетнаме — день свободы капитала, на Тайване — Национальный день, в Финляндии — Национальный день финской литературы.

Памятные даты 10 октября

1666 — Правобережные полковники выбрали Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины.

1858 — при поддержке Соединенных Штатов началась организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи.

1932 — В Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.

1933 — в универсамах США появился первый стиральный порошок — Dreft. На упаковке эффект чистки объясняли "силой чудо-молекул, которые высасывают грязь из тканей". Производители порошка были спонсорами многосерийных радиопьес, которые из-за этого прозвали "мыльными".

1943 — Джордж Оруэлл, английский писатель, впервые употребил термин "Холодная война".

1963 — Вступил в силу международный договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1964 — В Токио начались XVIII Олимпийские игры.

Associated Press

Церковный праздник сегодня 10 октября

10 октября православная церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого — основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди монахов более строгую жизнь. Даже тамошнюю братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полному уединению.

Узнав, что на Белом море, в двух днях плавания от берега, есть большой и пустынный остров, Савватий покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Сопровождать его вызвался монах Герман, который к тому времени одиноко жил в лесу. Старцы прибыли на остров, где поставили крест и келью. Впоследствии, уже после смерти Савватия, здесь поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, получивший название Соловецкий.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ничем заниматься, кроме пчеловодства

Не стоит ходить в лес

Приметы на 10 октября

В народе Савватия Соловецкого считали покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником. Говорили, что 10 октября Савватий Пчельник, закрывает все ульи на зиму, а поэтому нужно завершить все работы, связанные с пчеловодством. В некоторых местностях любая другая работа на Савватия считается грехом. Детям велели помолиться святому Савватию, поскольку бортничество и пчеловодство считалось делом, которое требует абсолютной нравственной чистоты. В народе же верили, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны.

pixabay.com

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

Именины 10 октября

День ангела (именины) сегодня, 10 октября, празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

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