11 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 11 февраля, в православном календаре день перенесения мощей Игнатия Богоносца. Он был именно ребенком, которого Иисус Христос взял на руки и предсказал всем людям всегда чувствовать себя детьми, чтобы получить возможность войти в Царство Божие. Как говорил сам Игнатий, он всю свою жизнь носил в сердце Бога, потому его прозвали Богоносцем.
Родился он в Антиохии, где позже стал епископом. Был учеником апостолов Павла и Иоанна. Часто помогал им в проповедях. Также старался постоянно работать: помогать нуждающимся, учить христианским традициям, исцелять людей и бороться с еретиками.
Когда правил император Траян, Игнатий пострадал за Христа. Его бросили в клетку со львами и дикие звери растерзали святого.
Приметы 11 февраля
- лес шумит на оттепели;
- 11 февраля сильный ветер – будет дождливый год;
- луна имеет красный цвет до сильного ветра;
- если легонько ударить мужчину, то будет счастье и взаимопонимание в семье.
Что завтра нельзя делать
Среди наших предков было поверье, что в этот день нужно аккуратно обращаться с острыми предметами, которые могут порезать. Нельзя ссориться, особенно, если это супруги. А женщинам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, потому что можно навлечь на себя болезнь.
Что можно делать завтра
Наши предки этот день называли "Ведьминым" и старались всячески защититься от нечистой силы. Для этого раскладывали веточки чертополоха по дому. А также пекли кулебяку – это закрытый пирог с капустной начинкой. Всем членам семьи давали по кусочку, чтобы были здоровыми.
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