11 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 февраля, в православном календаре день перенесения мощей Игнатия Богоносца. Он был именно ребенком, которого Иисус Христос взял на руки и предсказал всем людям всегда чувствовать себя детьми, чтобы получить возможность войти в Царство Божие. Как говорил сам Игнатий, он всю свою жизнь носил в сердце Бога, потому его прозвали Богоносцем.

Родился он в Антиохии, где позже стал епископом. Был учеником апостолов Павла и Иоанна. Часто помогал им в проповедях. Также старался постоянно работать: помогать нуждающимся, учить христианским традициям, исцелять людей и бороться с еретиками.

Когда правил император Траян, Игнатий пострадал за Христа. Его бросили в клетку со львами и дикие звери растерзали святого.

Приметы 11 февраля

Народные приметы 11 февраля / Фото: Pexels

лес шумит на оттепели;

11 февраля сильный ветер – будет дождливый год;

луна имеет красный цвет до сильного ветра;

если легонько ударить мужчину, то будет счастье и взаимопонимание в семье.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что в этот день нужно аккуратно обращаться с острыми предметами, которые могут порезать. Нельзя ссориться, особенно, если это супруги. А женщинам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, потому что можно навлечь на себя болезнь.

Что можно делать завтра

Наши предки этот день называли "Ведьминым" и старались всячески защититься от нечистой силы. Для этого раскладывали веточки чертополоха по дому. А также пекли кулебяку – это закрытый пирог с капустной начинкой. Всем членам семьи давали по кусочку, чтобы были здоровыми.

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