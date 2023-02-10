11 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 11 лютого, в православному календарі день перенесення мощей Ігнатія Богоносця. Він був саме тою дитиною, яку Ісус Христос взяв на руки та передрік всім людям завжди відчувати себе дітьми, щоб отримати можливість увійти в Царство Боже. Як говорив сам Ігнатій, він все своє життя носив в серці Бога, тому його прозвали Богоносцем.
Народився він в Антіохії, де пізніше став єпископом. Був учнем апостолів Павла та Іоанна. Часто допомагав їм у проповідях. Також намагався постійно працювати: допомагати нужденним, навчати християнським традиціям, зцілювати людей і боротися з єретиками.
Коли правив імператор Траян, то Ігнатій постраждав за Христа. Його кинули в клітку з левами і дикі звірі розтерзали святого.
Прикмети 11 лютого
- ліс шумить на відлигу;
- 11 лютого сильний вітер — буде дощовий рік;
- місяць має червоний колір до сильного вітру;
- якщо легенько вдарити чоловіка, то буде щастя і взаєморозуміння в сім'ї.
Що завтра не можна робити
Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня потрібно акуратно поводитися з гострими предметами, які можуть порізати. Не можна сваритися, особливо, якщо це подружжя. А жінкам заборонено займатися важкою фізичною працею, бо можна накликати на себе хворобу.
Що можна робити завтра
Наші предки цей день називали "Відьминим" і намагалися всіляко захиститися від нечистої сили. Для цього розкладали гілочки будяків по будинку. А також пекли кулеб'яку — це закритий пиріг з капустяною начинкою. Всім членам сім'ї давали по шматочку, щоб були здоровими.
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