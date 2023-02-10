11 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 лютого, в православному календарі день перенесення мощей Ігнатія Богоносця. Він був саме тою дитиною, яку Ісус Христос взяв на руки та передрік всім людям завжди відчувати себе дітьми, щоб отримати можливість увійти в Царство Боже. Як говорив сам Ігнатій, він все своє життя носив в серці Бога, тому його прозвали Богоносцем.

Народився він в Антіохії, де пізніше став єпископом. Був учнем апостолів Павла та Іоанна. Часто допомагав їм у проповідях. Також намагався постійно працювати: допомагати нужденним, навчати християнським традиціям, зцілювати людей і боротися з єретиками.

Коли правив імператор Траян, то Ігнатій постраждав за Христа. Його кинули в клітку з левами і дикі звірі розтерзали святого.

Прикмети 11 лютого

Народні прикмети 11 лютого / Фото: Pexels

ліс шумить на відлигу;

11 лютого сильний вітер — буде дощовий рік;

місяць має червоний колір до сильного вітру;

якщо легенько вдарити чоловіка, то буде щастя і взаєморозуміння в сім'ї.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня потрібно акуратно поводитися з гострими предметами, які можуть порізати. Не можна сваритися, особливо, якщо це подружжя. А жінкам заборонено займатися важкою фізичною працею, бо можна накликати на себе хворобу.

Що можна робити завтра

Наші предки цей день називали "Відьминим" і намагалися всіляко захиститися від нечистої сили. Для цього розкладали гілочки будяків по будинку. А також пекли кулеб'яку — це закритий пиріг з капустяною начинкою. Всім членам сім'ї давали по шматочку, щоб були здоровими.

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