13 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

13 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

13 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

13 мая 2022 года – пятница. 79-й день войны России против Украины. 133-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 транвя – Всемирный день одуванчика. Дату выбрали не зря, ведь именно в середине мая в большинстве стран мира с умеренным климатом начинают цвести одуванчики.

А еще 13 мая — Всемирный день техники для будущего. Главная цель этого события – привлечь внимание человечества к важности технологического развития и повысить осведомленность о технологиях будущего и их использовании.

Также 13 мая – Международный день хумуса (International Hummus Day). Событие создал в 2012 году Бен Лэнг. Хумус – особый соус, который изготавливается из турецкого гороха (нута), оливкового масла, пасты тахини (кунжутной пасты), лимонного сока и разных специй.

13 мая – День рождения застежки-липучки. Именно в этот день 1958 года Жорж де Местраль получил патент на изобретение. Он прогуливался по лесу и увидел на одежде и на своей собаке лепухи, которые прилепились и очень крепко держались. Тогда он и придумал застежку, использующую липучку.

Также 13 мая – День лепрекона. Особое фольклорное событие Ирландии. Лепрекон – один из главных персонажей ирландской культуры и мифологии, способный исполнять желания. Представляют его как маленького старичка в зеленой одежде и шляпе, также он имеет рыжую бородку.

13 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

13 мая – день памяти апостола Иакова / Фото: commons.wikimedia.org

13 мая в церковном календаре – день памяти апостола Иакова. Один из 12 апостолов Иисуса Христа, Иаков, был сыном Зеведеев. Именно его призвал Господь Иисус Христос к апостольскому богослужению вместе с его братом Иоанном, которого еще называют Богословом. Именно им, а также апостолу Петру, открывал Сын Божий большинство своих тайн.

Памятные даты 13 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 13 мая:

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1501 — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой понял, что Колумб открыл новый континент;

1830 год — Эквадор выходит из состава Великой Колумбии и ошеломляет свою независимость, став республикой;

1865 год – в Одессе открыли третий в Украине университет (ныне это национальный университет имени Мечникова);

1918 год — в США напечатали почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, ставших коллекционной редкостью;

1927 год — основание киевского футбольного клуба "Динамо";

1989 — около 2000 студентов объявляют голодовку на пекинской площади Тяньаньмэнь, они требовали проведения в Китае демократических реформ;

1991 год — в Киеве проходит I Конгресс поляков, проживающих в Украине;

1992 год – американские космонавты находились в открытом космосе 8 часов 29 минут (новый мировой рекорд), также впервые в космос вышли сразу три космонавта.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 мая

Каковы сегодня именины: Василий, Максим, Яков, Никита, Климент, Ефрем, Игнат.

13 мая родились:

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1849 год — украинский писатель, прозаик и драматург Афанасий Мирный;

1937 год — американский писатель-фантаст польского происхождения Роджер Желязны;

1963 год – украинский журналист и общественный деятель Александр Кривенко;

1972 год – украинский актер Назар Стригун;

1975 год – украинский хоккеист Александр Матвийчук;

1979 год – украинский футболист Вячеслав Шевчук;

1986 год – английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон.

Погода на 13 мая

13 мая в Киеве утро пасмурное, однако потом распогодится, без осадков. Во Львове солнце будет появляться из-за облаков редко, без осадков. В Харькове облачная погода весь день, ночью возможен дождь, но днем без осадков. В Одессе небо затянется облаками в середине дня без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +15 ночью. Во Львове +21 днем и +13 ночью. В Харькове +22 днем и +14 ночью. В Одессе +23 днем и +16 ночью.