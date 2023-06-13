14 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 14 июня, в православном календаре день памяти мученика Юстина. Жил он во II веке, происходил из знатной семьи. Родители дали сыну все, чтобы тот получил хорошее образование. В юном возрасте Юстин решил изучать христианство, чтобы стать ближе к Богу. Язычество, в которое тогда верили большинство местных жителей, не давало нужных знаний и не удовлетворяло духовные потребности юноши.

Долго святой искал себе учителя и встретился со старцем, который посоветовал ему читать побольше священных книг. С того времени Юстин начал читать писания пророков и апостолов. Да и пошел он в Римскую империю, чтобы там проповедовать и помогать нуждающимся. Его схватили и обезглавили язычники.

Церковный праздник 14 июня – день памяти Агапита Печерского

Трудился этот святой в Киево-Печерской лавре в XI веке. Называли его тогда бессеребренником, потому что он получил от Бога дар лечить всевозможные болезни и всегда делал это бесплатно. В то время в городе был еще один врач – армянин. Однажды Агапит сильно заболел и тот пришел его лечить. Сказал ему тогда, что святой умрет через три дня. Но возразил Агапит, ведь Господь открыл ему дату смерти и это должно было произойти через три месяца. Так и вышло. Уверовал тогда армянин в Бога, принял монашеский постриг и начал действовать по правилам православной веры.

Приметы 14 июня

Народные приметы 14 июня / Фото: Pexels

На берег выползали лягушки – будет дождь.

Утром дождь на большой урожай льна.

Чистый и ясный восход солнца к хорошему урожаю ржи.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что в эту дату категорически запрещено строить заборы или работать с домами, потому что можно навлечь на себя пожар. Не стоит делать какие-либо защитные амулеты – этот день для этого неблагоприятный. Церковь запрещает ссоры между близкими людьми, а также пьянство.

Что можно делать завтра

14 июня верующие молятся святому Юстину, чтобы он подарил благополучие в семье, крепкое здоровье и верность супругам. Можно также собирать лекарственные травы. А еще стоит хоть немного поработать на огороде или в саду — это благоприятная для такого труда дата.

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