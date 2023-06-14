Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога утром 14 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что россияне ракетами обстреляли Одессу. В результате взрыва произошел пожар в бизнес-центре.