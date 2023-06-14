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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1359
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Сирены прозвучали в 10 регионах Украины / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 10 регионах.

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога утром 14 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что россияне ракетами обстреляли Одессу. В результате взрыва произошел пожар в бизнес-центре.

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Дата публикации
Просмотры
1359
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