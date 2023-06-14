Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Сирены прозвучали в 10 регионах.
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога утром 14 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Ранее мы сообщали, что россияне ракетами обстреляли Одессу. В результате взрыва произошел пожар в бизнес-центре.
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