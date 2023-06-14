Последствия подрыва ГЭС: Гросси представил программу помощи Украине от МАГАТЭ

Перед визитом на Запорожскую АЭС он прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

Во вторник, 13 июня, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси представил программу помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

"Я представил президенту Зеленскому программу помощи Украине на основе ядерных технологий в сферах здоровья людей, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управления почвами и водными ресурсами, а также в оценке состояния критической инфраструктуры после наводнения", — написал он.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев перед визитом на Запорожскую АЭС. Он заявил, что сейчас непосредственной опасности для АЭС нет.

Ранее мы сообщали, что в результате уничтожения оккупантами Каховской ГЭС зафиксирован уровень обмеления притоки в охлаждающий пруд ЗАЭС. Но уровень воды в пруду остается достаточным для обеспечения нужд станции.