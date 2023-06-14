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Последствия подрыва ГЭС: Гросси представил программу помощи Украине от МАГАТЭ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Последствия подрыва ГЭС: Гросси представил программу помощи Украине от МАГАТЭ

МАГАТЭ представила план помощи Украине / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Перед визитом на Запорожскую АЭС он прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

Во вторник, 13 июня, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси представил программу помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

"Я представил президенту Зеленскому программу помощи Украине на основе ядерных технологий в сферах здоровья людей, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управления почвами и водными ресурсами, а также в оценке состояния критической инфраструктуры после наводнения", — написал он.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев перед визитом на Запорожскую АЭС. Он заявил, что сейчас непосредственной опасности для АЭС нет.

Ранее мы сообщали, что в результате уничтожения оккупантами Каховской ГЭС зафиксирован уровень обмеления притоки в охлаждающий пруд ЗАЭС. Но уровень воды в пруду остается достаточным для обеспечения нужд станции.

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Дата публикации
Просмотры
125
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