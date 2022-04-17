17 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

17 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

17 апреля 2022 года – воскресенье. 53-й день войны России против Украины. 107-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

17 апреля – Всемирный день борьбы с гемофилией. Целью создания и проведения этого дня является привлечение внимания мировой общественности, специалистов в сфере здравоохранения и медицинского персонала к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные гемофилией, повышение их осведомленности об этом заболевании.

Гемофилия – наследственная болезнь, связанная с нарушением процесса свертывания крови, возникающая из-за изменения 1 гена в хромосоме Х. На сегодняшний день она неизлечима, но ее течение полностью и удачно контролируется с помощью инъекций пациенту отсутствующего фактора свертывания крови, в большинстве случаев, выделенного из донорской крови.

17 апреля в Украине - День пожарной охраны. Это профессиональный праздник, который чествуют пожарных, а также специалистов, которые вносят свой вклад в дело предупреждения и ликвидации пожаров, защиты жизни и здоровья людей от огня. Важность профессии пожарного в непростой миссии – защищать и спасать человеческую жизнь. Именно поэтому у этой службы очень высокий авторитет в обществе, поэтому ее уважают люди.

17 апреля - День летучей мыши. Летучие мыши признаны природоохранными организациями Европы уязвимой группой животных, нуждающейся в охране. В Украине рукокрылые почти в полном составе включены в Красную книгу (2009).

День бла бла бла – 17 апреля (в этот день предлагается, вместо разговоров сделать то, что постоянно откладывается);

День поэзии хайку – 17 апреля (два мастера, благодаря которым хайка превратилась в самостоятельную форму искусства – Мацуо Басе и Уэсима Оницура. Эта поэзия стала жанром традиционной японской лирической поэзии вака).

17 апреля – какой сегодня церковный праздник

17 апреля - день памяти преподобного Иосифа Песнеписца / commons.wikimedia.org

17 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иосифа Песнеписца. Святой Иосиф оставил мирскую жизнь 15-летним юношей. Перед ним открыл дверь монастырь в Фессалониках, где вскоре он был рукоположен в пресвитеры. Во времена жестоких иконоборческих гонений Иосиф поселился в церкви святых мучеников Сергея и Вакха. Вместе они бесстрашно отстаивали почитание святых икон, проповедовали на площадях города, посещали дома православных, укрепляя их веру.

Этим именем в церковных богослужебных книгах подписаны многие молитвы, посвященные Господу, Пречистой Деве Марии и отдельным святым. Известно, что он построил в Константинополе храм в честь святого апостола Варфоломея. Но не имел песнопений, которыми мог бы достойно прославить этого ученика Христова.

Иосиф молился, чтобы Господь помог ему в этом. Тогда во сне ему явился сам апостол Варфоломей и сказал: «Да благословит тебя десница Всесильного Бога, и да выльются на язык твой воды Небесной Премудрости». Преподобный Иосиф оставил потомкам более 300 канонов – песен, составленных в честь Пресвятой Богородицы и Божьих святых. Поэтому и называли его "Песнеписцем".

В этот день православные также чествуют икону Божьей матери "Геронтисса".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 апреля

Какие сегодня именины: Георгий, Зосим, ​​Мария, Иосиф, Адриан, Яков, Егор, Юрий, Никита, Федор.

17 апреля родились:

1586 год – один из самых известных английских драматургов шекспировской плеяды Джон Форд;

1855 год – украинская певица-сопрано и драматическая актриса Мария Садовская-Барилотти;

1872 год – украинский литературовед и языковед-санскритолог и индоевропеист и переводчик Риттер Павел Григорьевич;

1882 год – украинский историк, политолог, дипломат Вячеслав Липинский;

1969 год – украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя веселиться.

Нельзя стирать, гладить, шить, готовить и убирать.

Запретные работы на земле – сеять и сажать что-нибудь нельзя.

Нельзя стричься.

Нельзя проводить крестины и венчания.

Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

Что можно делать

В этот день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы увидеть этих величественных птиц, считавшихся борцами со злом и защитниками от плохого. Также говорили, что по их прилету окончательно устанавливается летняя погода.

Памятные события 17 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 17 апреля:

1492 год - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязался открыть новый путь в Индию.

1607 год - 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан. Начался его долгий путь к вершинам власти.

1924 год – создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".

1941 год - Югославия капитулировала во 2-й Мировой Войне.

1964 год — американка Джерри Мок стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара.

1982 год - британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.

2014 год - европарламент своей резолюцией в Страсбурге поставил "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток"

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день следили за природными явлениями. Если шел дождь 17 апреля, то весна должна была быть пасмурной с большим количеством осадков. Если восход солнца имел золотисто-розовый цвет, весенне-летняя погода скоро должна была вернуться.

Приметы: