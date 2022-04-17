17 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

17 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

17 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

17 квітня 2022 року - неділя. 53-й день війни Росії проти України. 107-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 квітня – Всесвітній день боротьби з гемофілією. Метою створення та проведення цього дня є привернення уваги світової громадськості, фахівців у сфері охорони здоров’я й медичного персоналу до проблем, з якими щодня стикаються хворі на гемофілію, підвищення їх обізнаності про це захворювання.

Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, що виникає через зміни 1 гена в хромосомі Х. На сьогодні вона невиліковна, але її перебіг повністю й вдало контролюється за допомогою ін’єкцій пацієнтові відсутнього фактора згортання крові, в більшості випадків, виділеного з донорської крові.

17 квітня в Україні — День пожежної охорони. Це професійне свято, яким вшановують пожежних, а також спеціалістів, які роблять свій внесок у справу попередження та ліквідації пожеж, захисту життя і здоров'я людей від вогню. Важливість професії пожежного у непростій але почесній місії – захищати та рятувати людське життя. Саме тому в цієї служби надзвичайно високий авторитет у суспільстві, саме тому її поважають люди.

17 квітня — День кажана. Кажани визнані природоохоронними організаціями Європи вразливою групою тварин, яка потребує охорони. В Україні рукокрилі майже у повному складі включені до Червоної книги (2009).

День бла бла бла — 17 квітня (в цей день пропонується, замість розмов зробити те, що постійно відкладається);

День поезії хайку — 17 квітня (два майстри, завдяки яким хайку перетворилася на самостійну форму мистецтва — Мацуо Басьо і Уесіма Оніцура. Ця поезія стала жанром традиційної японської ліричної поезії вака);

17 квітня - яке сьогодні церковне свято

17 квітня - день пам'яті преподобного Йосифа Піснеписця / commons.wikimedia.org

17 квітня в церковному календарі - день пам'яті преподобного Йосифа Піснеписця. Святий Йосиф залишив мирське життя 15-річним юнаком. Перед ним відчинив двері монастир у Фессалоніках, де невдовзі він був висвячений у пресвітери. У часи жорстоких іконоборчих гонінь Іосиф оселився у церкві святих мучеників Сергія і Вакха. Разом вони безстрашно відстоювали шанування святих ікон, проповідували на площах міста, відвідували будинки православних, зміцнюючи їхню віру.

Цим іменем у церковних богослужбових книгах підписано багато молитов, присвячених Господу, Пречистій Діві Марії та окремим святим. Відомо, що він збудував у Константинополі храм на честь святого апостола Варфоломія. Але не мав піснеспівів, якими міг би гідно прославити цього учня Христового.

Йосиф молився, щоб Господь допоміг йому в цьому. Тоді у сні йому явився сам апостол Варфоломій і промовив: "Хай благословить тебе десниця Всесильного Бога, і хай виллються на язик твій води Небесної Премудрості». З того часу преподобний Йосиф почав складати церковні гімни та канони, які й понині звучать у православних храмах.

Преподобний Йосиф залишив нащадкам понад 300 канонів — пісень, складених на честь Пресвятої Богородиці і Божих святих. Тому й називали його “Піснеписцем”.

Цього дня православні також вшановують ікону Божої матері "Геронтисса".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 квітня

Які сьогодні іменини: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.

17 квітня народились:

1586 рік — один з найвідоміших англійських драматургів шекспірівської плеяди Джон Форд;

1855 рік — українська співачка-сопрано і драматична акторка Марія Садовська-Барілотті;

1872 рік — український літературознавець і мовознавець-санскритолог й індоєвропеїст та перекладач Ріттер Павло Григорович;

1882 рік — український історик, політолог, дипломат В'ячеслав Липинський;

1969 рік — ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник.

Що не можна робити 17 квітня

Не можна веселитися.

Не можна прати, прасувати, шити, готувати і прибирати.

Заборонені роботи на землі – сіяти і садити що-небудь не можна.

Не можна стригтися.

Не можна проводити хрестини і вінчання.

Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з’ясовувати стосунки.

Що можна робити

Цього дня починав співати цвіркун і подавав голос журавель. Люди виходили з дому, щоб побачити цих величних птахів, яких вважали борцями зі злом і захисниками від поганого. Також говорили, що після їхнього прильоту остаточно встановлюється літня погода.

Пам'ятні події 17 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 17 квітня:

1492 рік — Христофор Колумб підписав контракт із Іспанією, зобов'язавсь відкрити новий шлях в Індію.

1607 рік — 21-літній Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячений у духовний сан. Почався його довгий шлях до вершин влади.

1924 рік — створена голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".

1941 рік — Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні.

1964 рік — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.

1982 рік — британська королева Єлизавета ІІ проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.

2014 рік — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня слідкували за природними явищами. Якщо йшов дощ 17 квітня, то весна мала бути похмурою з великою кількістю опадів. Якщо сход сонця мав золотисто-рожевий колір, весняно-літня погода скоро мала повернутись.

Прикмети: