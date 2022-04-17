Астрологічний прогноз на 17 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день гарного настрою, радості та веселощів, і якщо в цей час відчувати подібні почуття вдається не завжди, то віддаватися зневірі не рекомендується нікому. Також можна продовжувати релакс, розпочатий попередньої місячної доби, і накопичувати сили для звершень, які підуть вже в понеділок.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій, не пов'язаних з фізичною роботою.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: Золотий.

Щасливе каміння дня: циркон, гематит.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика можливість підхопити інфекційне захворювання, лікування якого затягнеться, тому не варто без необхідності відвідувати місця великого скупчення людей.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі треба розшифровувати з позиції вчення Фрейда: його образи – лише пригнічені сексуальні бажання, витіснені в зону підсвідомості.

Афоризм дня: "Світ починається з усмішки" (Мати Тереза).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності, стійкості та стабільності.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги, які нині необхідні всім.

Табу дня: необхідно відмовитися від самоїдності та самокопання – замість користі ці процеси завдадуть шкоди у вигляді свідомого заниження самооцінки.

Читайте також: