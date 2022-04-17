Астрологический прогноз на 17 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день хорошего настроения, радости и веселья, и если в нынешнее время испытывать подобного рода чувства удается не всегда, то предаваться унынию не рекомендуется никому. Также можно продолжать релакс, начатый в предыдущие лунные сутки, и копить силы для свершений, которые последуют уже в понедельник.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, не связанных с физической работой.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой.

Счастливые камни дня: циркон, гематит.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, лечение которого затянется, поэтому не стоит без крайней необходимости посещать места большого скопления людей.

Сны дня: сновидения нынешней ночи нужно расшифровывать с позиции учения Фрейда: его образы – не более чем подавленные сексуальные желания, вытесненные в область подсознания.

Афоризм дня: "Мир начинается с улыбки" (Мать Тереза).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности, устойчивости и стабильности.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги, которые в нынешнее время необходимы всем.

Табу дня: необходимо отказаться от самоедства и самокопания – вместо пользы эти процессы принесут вред в виде сознательного занижения самооценки.

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