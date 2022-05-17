17 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

17 мая 2022 – вторник. 83-й день войны России против Украины. 137-й день года

Какой сегодня день в Украине и мире

17 мая — День рождения Интернета. Именно 17 мая 1991 года был принят единый стандарт World Wide Web, с тех пор в этот день отмечают день рождения Интернета. Сегодня человечество не может представить свою жизнь без возможности зайти в Сеть, почитать последние новости, найти что-нибудь интересное или пообщаться с друзьями. Технология Интернет постоянно менялась, а потому трудно определить одного человека, который был бы его изобретателем. Большое количество инженеров, научных работников-новаторов и программистов работали над созданием Интернета. А некоторые выдвигали гипотезы о создании всемирных инновационных систем задолго до появления современных возможностей. К примеру, Никола Тесла. Он еще в начале XX века работал над проектом передачи энергии и радиосигналов на большие расстояния.

Также 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества. Начала это событие ООН 27 марта 2006 года. Хотя еще раньше (с 1969 г.) существовал Международный день электросвязи. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день было заключено первое Телеграфное Соглашение и был основан Телеграфный Союз. Случилось это в 1865 году.

А еще 17 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Учили его Всемирная организация здравоохранения и Лига Гипертонии. 2005 год. Гипертоническая болезнь – это повышение артериального давления, которое приводит к ряду серьезных болезней. Поэтому очень важна осведомленность об основных симптомах этого заболевания.

17 мая – Всемирный день пульмонолога. Начавшееся событие 1997 года. Пульмонолог – врач, отвечающий за здоровье дыхательных путей и легких. Главная цель этого дня — поблагодарить пульмонологов за их тяжелый труд.

Также 17 мая — Международный день борьбы с гомофобией. Инициатором создания события стала канадская организация в 2003 году. А уже летом 2004 года француз Луи-Жорж Тенн обратился в ООН с предложением установить официальный день. Сейчас событие популярно в 130 странах мира, в том числе и в Украине. Дату выбрали в честь дня, когда гомосексуальность была исключена из перечня психических заболеваний (1990 год).

А еще 17 мая – Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе. Это наследственное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, глаза и костную ткань. В некоторых случаях болезнь переходит и во внутренние органы.

17 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

17 мая – день памяти мученицы Пелагии / Фото: commons.wikimedia.org

17 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Пелагии. Жила этот праздник в III веке в Тарсе (Малая Азия). Происходила она из знатной семьи, получила с детства хорошее образование. Однажды она услышала от знакомых рассказы об Иисусе Христе и решила посвятить свою жизнь служению Господу. Увидел ее однажды усыновленный наследник императора Диоклетиана и очень понравилась ему красота девушки. Она постоянно отказывала юноше, отвечая, что станет невестой Бога. Покончил тогда наследник на себя руки, ведь понимал, что Пелагею могут наказать, когда узнают о ее вере. Когда о смерти юноши стало известно матери Пелагеи, она разозлилась и сама отвела дочь на суд. Но императору тоже понравилась девушка, поэтому он призвал ее замуж. Отказала Пелагею и Диоклетиану. Тогда он приказал подвергнуть ее страшным пыткам, а затем сжечь на костре.

Памятные даты 17 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 17 мая:

1718 год – британский юрист Джеймс Пакл получает патент на первый в мире пулемет;

1792 год — на Уолл-стрит (Нью-Йорк) 24 брокера заключили соглашение, ставшее началом нью-йоркской биржи;

1861 год – первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);

1877 год – в бостонском офисе устанавливают первый в мире телефонный распределительный щит;

1887 год – начинается первая забастовка шахтеров на Донбассе;

1916 год – в Великобритании впервые в мире перешли на летнее время;

1934 год — в Аргентине выходит первый номер украинской газеты "Наш клич";

1978 — швейцарская полиция в Лозанне находит останки Чарли Чаплина, которые были похищены с его могилы за 11 недель до этого.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 мая

Каковы сегодня именины: Антоний, Алвиан, Афанасий, Валериан, Афродисий, Исаак, Климент, Кирилл, Леонтий, Лазарь, Никифор, Мария, Пелагея.

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17 мая родились:

1929 год – режиссер, народный артист Украины Борис Шарварко;

1948 год – английский композитор Билл Бруфорд.

Погода на 17 мая

17 мая в Киеве безоблачное утро не долго будет радовать жителей столицы, ведь посреди дня небо затянется облаками, без осадков. Во Львове без существенных осадков, без существенных осадков. В Харькове облачно, лишь к вечеру погода порадует солнышком, без осадков. В Одессе без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +9 ночью. Во Львове +18 днем и +8 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +21 день и +14 ночью.