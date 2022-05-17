17 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

17 травня 2022 року – вівторок. 83-й день війни Росії проти України. 137-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 травня - День народження Інтернету. Саме 17 травня 1991 року був прийнятий єдиний стандарт World Wide Web, відтоді цього дня святкують день народження Інтернету. Сьогодні людство не може уявити своє життя без можливості зайти в Мережу, почитати останні новини, знайти щось цікаве чи поспілкуватися з друзями. Технологія Інтернет постійно змінювалася, а тому важко визначити одну людину, яка б була її винахідником. Велика кількість інженерів, науковців-новаторів та програмістів працювали над створенням Інтернету. А дехто висував гіпотези про створення всесвітніх інноваційних систем задовго до появи сучасних можливостей. Наприклад, Нікола Тесла. Він ще на початку XX століття працював над проєктом передачі енергії і радіосигналів на великі відстані.

Також 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства. Започаткувала цю подію ООН 27 березня 2006 року. Хоча ще раніше (від 1969 року) існував Міжнародний день електрозв'язку. Дату обрали не випадково. Саме цього дня була укладена перша Телеграфна Угода та був заснований Телеграфний Союз. Сталося це 1865 року.

А ще 17 травня - Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Започаткували його Всесвітня організація охорони здоров'я та Ліга Гіпертонії. 2005 року. Гіпертонічна хвороба - це підвищення артеріального тиску, яке призводить до низки серйозних хвороб. А тому дуже важлива обізнаність про основні симптоми цього захворювання.

17 травня - Всесвітній день пульмонолога. Започаткована подія 1997 року. Пульмонолог - лікар, який відповідає за здоров'я дихальних шляхів та легень. Головна мета цього дня - подякувати пульмонологам за їхню важку працю.

Також 17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ініціатором створення події стала канадська організація 2003 року. А вже влітку 2004 року француз Луї-Жорж Тен звернувся до ООН з пропозицією встановити офіційний день. Наразі подія популярна в 130 країнах світу, в тому числі і в Україні. Дату обрали на честь дня, коли гомосексуальність виключили з переліку психічних захворювань (1990 рік).

А ще 17 травня - Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз. Це спадкове захворювання, яке уражає шкіру, нервову систему, очі та кісткову тканину. В деяких випадках хвороба переходить і на внутрішні органи.

17 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

17 травня - день пам'яті мучениці Пелагії / Фото: commons.wikimedia.org

17 травня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Пелагії. Жила ця свята в III столітті в Тарсі (Мала Азія). Походила вона зі знатної родини, отримала з дитинства хорошу освіту. Якось почула вона від знайомих розповіді про Ісуса Христа і вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Побачив її якось усиновлений спадкоємець імператора Діоклетіана і дуже сподобалася йому краса дівчини. Та вона постійно відмовляла юнакові, відповідаючи, що стане нареченою Бога. Наклав тоді спадкоємець на себе руки, адже розумів, що Пелагею можуть покарати, коли дізнаються про її віру. Коли про смерть юнака стало відомо матері Пелагеї, вона розізлилася і сама відвела доньку на суд. Але імператору також сподобалася дівчина, тому він покликав її заміж. Відмовила Пелагея і Діоклетіану. Тоді він наказав піддати її страшним тортурам, а потім спалити на вогнищі.

Пам’ятні дати 17 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 17 травня:

1718 рік — британський юрист Джеймс Пакл отримує патент на перший у світі кулемет;

1792 рік — на Уолл-стріт (Нью-Йорк) 24 брокери уклали угоду, яка стала початком нью-йоркської біржі;

1861 рік — перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижу);

1877 рік — у бостонському офісі встановлюють перший у світі телефонний розподільний щит;

1887 рік — починається перший страйк шахтарів на Донбасі;

1916 рік — у Великій Британії вперше у світі перейшли на літній час;

1934 рік — в Аргентині виходить перший номер української газети "Наш клич";

1978 рік — швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, які були викрадені з його могили за 11 тижнів до цього.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 травня

Які сьогодні іменини: Антоній, Алвіан, Панас, Валеріан, Афродисій, Ісаак, Климент, Кирило, Леонтій, Лазар, Никифор, Марія, Пелагея.

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17 травня народилися:

1929 рік — режисер, народний артист України Борис Шарварко;

1948 рік — англійський композитор Білл Бруфорд.

Погода на 17 травня

17 травня в Києві безхмарний ранок не довго буде радувати жителів столиці, адже в середині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові хмарна погода протягом всього дня, без опадів. У Харкові хмарно, лише увечері погода порадує сонечком, без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +9 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +21 вдень та +14 вночі.