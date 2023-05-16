17 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 мая, в православном календаре день памяти мученицы Пелагеи. Жила она в III веке в Тарсе (Малая Азия). Происходила из богатой семьи, поэтому получила хорошее образование. Девушка отличалась необычайной красотой, поэтому на ней хотел жениться наследник императора Диоклетиана. Однако Пелагея хотела стать невестой Христа, потому отказывала ему.

Приняв крещение, девушка хотела привести в веру свою мать. Но та насильно привела свою дочь к наследнику и сказала делать с ней, что тот пожелает. Юноша не знал, что ему делать и просто убил себя. Мать рассердилась на свою дочь и повела ее на суд к императору. Увидел Диоклетиан красоту девушки и захотел сам на ней жениться. Но она отказалась. Тогда он бросил ее в огонь.

Приметы 17 мая

Народные приметы 17 мая / Фото: Pexels

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Хрущев много на засушливое лето.

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Что завтра нельзя делать

Нельзя 17 мая оскорблять птиц, особенно ворон. Этот запрет касается и домашней птицы, поэтому его не готовят в пищу в этот день. Церковь просит не отказывать в помощи нуждающимся людям.

Что можно делать завтра

Верующие обязательно молятся святой Пелагее о помощи и покровительстве. Считалось, что эти праздники хранят всех, кто был несправедливо обижен.

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