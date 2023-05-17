Астрологический прогноз на 17 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приниматься за воплощение в жизнь важных профессиональных проектов, правда, для того чтобы достичь своих целей, придется потрудиться – манны небесной не получим.

Символ дня: трезубец.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, сапфировый, васильковый.

Счастливые камни дня: селенит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко диагностировать, а значит, проще определить схему лечения, но за ней все равно необходимо обращаться к врачу – самолечение недопустимо. Возможны проблемы с лимфатической системой и кровью.

Питание дня: рацион в этот день должен быть постным – исключить стоит только цитрусовые и картофель.

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: в магических манипуляциях и обрядах нужно использовать волшебную и целебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, оказываются вещими, также необходимо обратить внимание на приметы – они могут предупредить о неожиданных событий.

Табу дня: необходимо избегать сырости и сквозняков.

Цитата дня: "Не держись за злость, боль или страдание – они крадут твою энергию и препятствуют любви" (Леонардо Феличе Бускалья).

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