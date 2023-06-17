18 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 июня, в православном календаре день памяти священномученика Дорофия. Он жил в правление разных императоров. Когда царствовал Диоклетиан, Дорофий долгое время скрывался, ведь происходили гонения за христианами. Когда императором стал Константин Великий, то смог вернуться, начать снова проповедовать и обращать на путь истины язычников. Но царем стал Юлиан Отступник и схватили тогда Дорофию, долго мучили, пытали, в конце концов убили.

Церковный праздник 18 июня – день памяти блаженного Константина

Он был митрополитом киевским, когда царствовал князь Юрий Долгорукий. Умер князь и начались споры о том, кто будет теперь занимать пост митрополита. Константин, видя эти несогласия, уехал в Чернигов, где заболел, а потом и умер.

Есть предание, что перед смертью он отдал черниговскому епископу грамоту с просьбой обязательно выполнить то, что в ней написано. Там он просил отдать его тело после смерти псам, а не хоронить. Никто не знал, как правильно поступить, потому оставили тело без погребения. Впоследствии решили похоронить тело Константина в храме Спаса.

Приметы 18 июня

Народные приметы 18 июня / Фото: Pexels

Совы кричат всю ночь на осадки.

Стал сильнее запах травы – будет дождь.

Погода теплая – ждите большой урожай.

Что завтра нельзя делать

Никому нельзя рассказывать сон, который приснился в ночь на 18 июня, потому что хороший точно не сбудется, а плохой станет реальностью. Согласно народным поверьям запрещено брать в руки острые предметы. Можно привлечь неприятности. Ссориться, злословить и ругаться категорически запрещает Церковь.

Что можно делать завтра

Верующие в этот день обязательно обращались за советом к своему ангелу-хранителю. Также просили у него помощи, защиты. Травники и знахари отправлялись собирать травы. Особенно сон-траву, которая считалась лучшим лекарством в древние времена.

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