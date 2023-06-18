Астрологический прогноз на 18 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела, какими бы незначительными они ни были, начинать не следует. Имеет смысл завершить те, что уже начаты, а заодно и подвести итоги всего, что было сделано за последнее время.
Символ дня: золотой лебедь.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, белый коралл, турмалин.
За какую часть тела отвечает: гипофиз.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в тот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но только в том случае, если не пускать их на самотек.
Питание дня: употребление нужно ограничить, заменив его кашами и салатами.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для работы с землей: можно полоть, рыхлить, окучивать растения, а также собирать ранние корнеплоды.
Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги для защиты дома от сил зла.
Сны дня: сны нынешней ночи не просто сбываются – они сулят человеку много радости.
Табу дня: лай собаки может стать предупреждением о вероятности неожиданных событий.
Цитата дня: "Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в полной гармонии" (Махатма Ганди).
Читайте также:
- Особый месяц для Львов, Стрельцов и Овнов: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Любовный гороскоп на июнь 2023 года
- Финансовый гороскоп на июнь 2023 года