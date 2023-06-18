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Астрологический прогноз на 18 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 июня

Астрологический прогноз на 18 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела, какими бы незначительными они ни были, начинать не следует. Имеет смысл завершить те, что уже начаты, а заодно и подвести итоги всего, что было сделано за последнее время. 

Символ дня: золотой лебедь. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, белый коралл, турмалин. 

За какую часть тела отвечает: гипофиз. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в тот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но только в том случае, если не пускать их на самотек. 

Питание дня: употребление нужно ограничить, заменив его кашами и салатами. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для работы с землей: можно полоть, рыхлить, окучивать растения, а также собирать ранние корнеплоды. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги для защиты дома от сил зла. 

Сны дня: сны нынешней ночи не просто сбываются – они сулят человеку много радости. 

Табу дня: лай собаки может стать предупреждением о вероятности неожиданных событий. 

Цитата дня: "Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в полной гармонии" (Махатма Ганди). 

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Дата публикации
Просмотры
382
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