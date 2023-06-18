Астрологический прогноз на 18 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела, какими бы незначительными они ни были, начинать не следует. Имеет смысл завершить те, что уже начаты, а заодно и подвести итоги всего, что было сделано за последнее время.

Символ дня: золотой лебедь.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, белый коралл, турмалин.

За какую часть тела отвечает: гипофиз.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в тот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но только в том случае, если не пускать их на самотек.

Питание дня: употребление нужно ограничить, заменив его кашами и салатами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для работы с землей: можно полоть, рыхлить, окучивать растения, а также собирать ранние корнеплоды.

Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги для защиты дома от сил зла.

Сны дня: сны нынешней ночи не просто сбываются – они сулят человеку много радости.

Табу дня: лай собаки может стать предупреждением о вероятности неожиданных событий.

Цитата дня: "Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в полной гармонии" (Махатма Ганди).

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