18 неочевидных предметов, которые никак нельзя бросать в унитаз

В последнее время канализационные сети стали все чаще забиваться бытовыми отходами, а все потому, что унитазы используют как мусорник. Что и почему нельзя бросать в унитаз – в материале ТСН.ua
Если вы не хотите регулярно прочищать унитаз, так ж как чистить зубы, запомните перечень предметов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз.
Список предметов, которые нельзя смывать в унитазе:
- Лейкопластырь. Маленький пластырь кажется невинным, но это не так, он не растворяется в воде и может спровоцировать засор.
- Волосы из расчески. Вычищая расческу, некоторые то и дело смывают волосы в унитаз. И зря, ведь спутанные волосы присоединятся к другим бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.
- Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и тяжелее растворяются в воде. Риск засорения особенно велик, если вы смоете много смятых листьев за раз.
- Наполнитель для кошачьего туалета – никакие виды наполнителя бросать в унитаз нельзя. Его частицы набухают и могут слипнуться в ком, застрявший в трубе.
- Женские средства личной гигиены. Прокладки и тампоны созданы для впитывания жидкости. Использованные предметы гигиены, попавшие в жидкость, набухнут, увеличатся и будут мешать потоку воды.
- Памперсы и ватные диски – тот же принцип, что и у женских средств. Все, что сделано из хлопка, сюда входят ватные палочки, тампоны, шарики, подушечки, одноразовые маски, любые другие товары из хлопка. Хлопок хорошо впитывает воду, но неохотно разлагается – ужасная комбинация для канализационных труб.
- Презервативы. Средство контрацепции также не растворится в унитазе. Презерватив останется в трубах и может создать серьезное препятствие на пути у воды, если за что-нибудь зацепятся.
- Разнообразные продукты, особенно заварка, рис и макароны.
- Кофейная гуща – не растворяется, прилипает к трубам и, накапливаясь, становится причиной засорения.
- Рыба и рыбья чешуя. Хотя вы наверняка слышали о тех, кто советует рыбные пищевые остатки смывать в унитаз, чтобы избавиться от запаха на кухне, но это неправильно. Дело в том, что рыба не разлагается в воде, что увеличивает риск загрязнения канализации. Вместо того чтобы смывать рыбу, заверните рыбные остатки в пакет и положите в мусорное ведро или сразу выбросьте в мусорку.
- Любой жир, масло, растительное масло. Когда жир затвердевает, он становится жестким, как камень. Теперь же представьте, как этот камень может повлиять на водопроводную систему.
- Сигареты и содержимое пепельницы – не растворяются в воде и тоже становятся причиной засорения.
- Мелкий мусор – небольшие бумажки, этикетки-наклейки.
- Любая разновидность пластмассы. Неважно, это упаковка или пластырь, пластик в унитаз смывать нельзя. Он нерастворим, поэтому способен вызвать множество проблем в трубах.
- Зубная нить. Даже такие мелкие предметы, как нити для чистки зубов, могут вызвать проблемы с туалетом. Они цепкие, тягучие, не распадаются и связываются с другими объектами, формируя масштабные засорения.
- Жевательная резинка. Вода не разлагает жевательную резинку, поэтому она имеет тенденцию прилипать. Вы вряд ли хотите иметь такое в своих трубах.
- Таблетки. Если хотите избавиться от просроченного лекарства или просто не хотите держать какой-нибудь препарат, выбросьте его в мусорный бак. Если они доберутся до коллекторных систем и проникнут в грунтовые воды, то нанесут значительный ущерб окружающей среде.
- Состриженные ногти, они плотны, чтобы раствориться, поэтому также накапливаются и образуют засор.
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