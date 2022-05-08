Как почистить резинку уплотнитель стиральной машинки от плесени: бюджетные варианты

Плесень – это грибок, который появляется на сырых предметах и имеет свойство распространяться по любой поверхности. Плесень, грязь, неприятный запах, который ее сопровождает опасны для здоровья человека, для вещей которые победят, для самой стиральной техники. Чаще плесень собирается под манжетой люка, на уплотнительной резине стиральной машинки. Чтобы отмыть машину, не обязательно использовать дорогостоящую химию можно обойтись домашними средствами. Как почистить резину стиральной машинки от плесени — в материале ТСН.ua

Бюджетные средства для чистки резинки от плесени

Перекись водорода

Чтобы избавиться от плесени на уплотнительной резине стиральной машинки нужно приготовить раствор из одной части перекиси водорода 6% и одной части воды. Если перекись водорода 3%, разбавлять его водой не нужно. А если случай запущен, к водороду добавить уксус.

Обработать резину приготовленным раствором или просто 3% перекисью водорода, подождать 10-15 минут, после чего оттереть остатки плесени жесткой щеткой. Промойте резинку и протрите насухо. Чтобы закрепить результат, резину можно протереть эфирным маслом.

Лимонная кислота

Для чистки стиральной машины от плесени помимо лимонной кислоты потребуется Доместос или другое чистящее средство.

Для начала необходимо подготовить рабочую поверхность, протереть резинку влажной салфеткой или губкой смоченной в слабом мыльном растворе. Далее резинкой уже смоченной в Доместосе или в другом средстве хорошо пройтись по уплотнителю. Нужно протереть все труднодоступные места, иначе плесень вернется снова.

После этого закрыть дверцу стиральной машины и оставить ее в таком положении минимум на 2 часа. По истечении этого времени засыпьте в машинку лимонную кислоту (половину стакана) и поставьте максимальную температуру и включите режим "Полоскание". Для лучшего эффекта такую манипуляцию можно произвести дважды.

Пищевая сода

Чтобы почистить плесень одну чайную ложку ингредиента, развести в одном стакане воды комнатной температуры и этим раствором отмыть плесень на резинке стиральной машинки. Оставить машинку на полчаса, после этого запустить стирку на полчаса. Для усиления эффекта перед запуском можно добавить столовую ложку стирального порошка.

Несколько советов, чтобы плесень не появлялась снова

Каждый раз после стирки протирайте барабан, уплотнитель, все резиновые детали.

Дверцу машинки после стирки удерживайте открытой, чтобы барабан проветривался.

Не оставляйте влажное белье в машинке, сразу вынимайте ее.

Не злоупотребляйте кондиционером. Включайте режим дополнительного ополаскивания при использовании кондиционера.

Ежемесячно запускайте «пустую» стирку в режиме кипячения. Раз в полгода чистите машинку лимонной кислотой или уксусным раствором.

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