21 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 марта, в православном календаре день памяти преподобного Феофилакта Исповедника. Жил он в Константинополе в VIII веке, когда была распространена иконоборческая ересь. Впоследствии умирает император-иконоборец Лев IV Хозар и на престол сходит Константин VI. Также меняются и патриархи: вместо Павла выбирают Тарасия, который в то время был первым царским советником. Новый патриарх созывает VII Вселенский Собор, на котором осуждают иконоборческую ересь.
Феофилакт же был верным учеником Тарасия. Поэтому он вместе с Михаилом по благословению патриарха удаляется в монастырь на берегу Черного моря. За молитвы и благочестивую жизнь получает от Бога дар чудотворения. Несколько лет они находились в монастыре, а затем были освящены патриархом во епископский сан. Феофилакт получил сан епископа Никодимийского.
После мирных лет трон занял император-иконоборец Лев V Армянин, поэтому ересь вспыхнула с новой силой. Не смог повлиять на императора даже патриарх Никифор, ставший наследником Тарасия. Святой Феофилакт присутствовал на переговорах и смело открывал еретиков, предсказывая императору скорую смерть.
За эти слова его отправили в ссылку в крепость Стровиль (Малая Азия), где он прожил тридцать доков до смерти около 845 года.
Приметы 21 марта
- Какая погода 21 марта, таковым будет и лето.
- Туман означает, что стоит ждать заморозки.
- Жаворонки уже вернулись домой, будет теплой весна.
- Метель на хороший урожай овощей и зерновых.
Что завтра нельзя делать
Не стоит отправляться в этот день в дальний путь, а также подписывать важные документы. Не одалживайте деньги и не давайте их кому-то взаймы. Также не рекомендуется отказывать в помощи просящим ее.
Что можно делать завтра
В народе 21 марта называли "Вербоносицей", потому что обычно к этой дате распускается ива. Наши предки верили, что это дерево обладает магической силой. Поэтому пытались в этот день оторвать веточками ивы больного, чтобы тот поправился.
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