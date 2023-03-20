21 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 21 березня, в православному календарі — день пам’яті преподобного Феофілакта Сповідника. Жив він у Константинополі в VIII столітті, коли була розповсюджена іконоборча єресь. Згодом помирає імператор-іконоборець Лев IV Хозар і на престол сходить Костянтин VI. Також змінюються й патріархи: замість Павла обирають Тарасія, який на той час був першим царським радником. Новий патріарх скликає VII Вселенський Собор, на якому засуджують іконоборчу єресь.

Феофілакт же був відданим учнем Тарасія. Тому він разом із Михаїлом з благословення патріарха віддаляється в монастир на березі Чорного моря. За молитви та благочесне життя отримує від Бога дар чудотворення. Кілька років перебували вони в монастирі, а потім були освячені патріархом у єпископський сан. Феофілакт отримав сан єпископа Никодимійського.

Після мирних років трон посів імператор-іконоборець Лев V Вірменин, тому єресь спалахнула з новою силою. Не зміг вплинути на імператора навіть патріарх Никифор, який став спадкоємцем Тарасія. Святий Феофілакт був присутній на переговорах і сміливо відкривав єретиків, пророкуючи імператорові швидку смерть.

За ці слова його відправили на заслання до фортеці Стровіль (Мала Азія), де він прожив тридцять доків до смерті близько 845-го року.

Прикмети 21 березня

Народні прикмети 21 березня / Фото: Pexels

Яка погода 21 березня — таким буде і літо.

Туман означає — варто чекати на приморозки.

Жайворонки вже повернулися додому — буде теплою весна.

Заметіль — на хороший врожай овочів та зернових.

Що завтра не можна робити

Не варто вирушати цього дня в далеку дорогу, а також підписувати важливі документи. Не позичайте гроші і не давайте їх комусь у борг. Також не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали "Вербоносицею", тому що зазвичай до цієї дати розпускається верба. Наші предки вірили, що це дерево має магічну силу, тому намагалися цього дня відшмагати гілочками верби хворого, щоб той одужав.

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