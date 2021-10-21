21 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По народным приметам, если до 21 октября с березы не опал все листья, снег выпадет поздно.

Какой сегодня день

В четверг, 21 октября, в мире отмечают Всемирный день йододефицита. В Египте в этот день празднуют День военно-морского флота, в Гондурасе — День вооруженных сил, в Китае — День китайцев за рубежом, в Великобритании — День яблока и День памяти Трафальгарской битвы, в Индии — День памяти павших полицейских, в Сомали и Судане — День революции.

Памятные даты 21 октября

1056 — диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием "Остромирово Евангелие". Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами.

1520 — Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.

1805 — Трафальгарский бой, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил франко-испанский флот.

1879 — американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1897 — в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.

1944 — в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".

1991 — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

Церковный праздник сегодня 21 октября

21 октября православная церковь отмечает память двух святых — Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской.

Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам. Трифон тайно покинул родительский дом, ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.

Весть о новых способностях Трифона быстро распространилась по окрестным землям, и чтобы не возбуждать у братьев зависть к своей славе, святой удалился в пустынные места на реке Мулянке, а позже перешел на реку Чусовую, где построил монастырь. Еще одну обитель, носящую имя Успенского Трифонова монастыря, преподобный основал на Вятке.

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В этот день чествуют также Пелагию антиохийскую, которая жила в 3 веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии совершался собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении его души.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти.

Что нельзя делать в этот день

В день Пелагеи и Трифона категорически запрещается плести глупости, иначе в жизни может возникнуть ряд проблем.

Также нельзя бездельничать — Пелагия ценит тех, кто ежедневно выполняет поставленную цель.

21 октября нельзя рассказывать плохие сны до самого заката. По поверьям, они либо исполнятся, или иным образом принесут неудачу.

Приметы на 21 октября

Крестьяне именно 21 октября начинали думать о том, какую одежду станут носить зимой. Пытались его подлатать, сшить что-то новое. Люди предпочитали не шутить с зимой. Славяне верили в то, что лесом руководит Лес Честный. Этот дух практически никогда не показывается людям, является хозяином собственного пространства и старается не беспокоить человечество без видимой причины. Ему можно было пожаловаться на других духов, которые угрожают жизни и безопасности человека.

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Облака на Пелагею низко плывут — к морозу.

Если до 21 октября с березы не опал все листья, снег выпадет поздно.

Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

Звезды 21 октября ярко сияют — будет хорошая погода, тускнеют — к ненастью.

Именины 21 октября

День ангела (именины) сегодня, 21 октября, празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.

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