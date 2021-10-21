21 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По народным приметам, если до 21 октября с березы не опал все листья, снег выпадет поздно.
Какой сегодня день
В четверг, 21 октября, в мире отмечают Всемирный день йододефицита. В Египте в этот день празднуют День военно-морского флота, в Гондурасе — День вооруженных сил, в Китае — День китайцев за рубежом, в Великобритании — День яблока и День памяти Трафальгарской битвы, в Индии — День памяти павших полицейских, в Сомали и Судане — День революции.
Памятные даты 21 октября
- 1056 — диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием "Остромирово Евангелие". Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами.
- 1520 — Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.
- 1805 — Трафальгарский бой, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил франко-испанский флот.
- 1879 — американский изобретатель Томас Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
- 1897 — в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
- 1944 — в "Бермудском треугольнике" загадочно исчез экипаж кубинского судна "Рубикон".
- 1991 — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.
Церковный праздник сегодня 21 октября
21 октября православная церковь отмечает память двух святых — Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской.
Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам. Трифон тайно покинул родительский дом, ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.
Весть о новых способностях Трифона быстро распространилась по окрестным землям, и чтобы не возбуждать у братьев зависть к своей славе, святой удалился в пустынные места на реке Мулянке, а позже перешел на реку Чусовую, где построил монастырь. Еще одну обитель, носящую имя Успенского Трифонова монастыря, преподобный основал на Вятке.
В этот день чествуют также Пелагию антиохийскую, которая жила в 3 веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии совершался собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении его души.
На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти.
Что нельзя делать в этот день
- В день Пелагеи и Трифона категорически запрещается плести глупости, иначе в жизни может возникнуть ряд проблем.
- Также нельзя бездельничать — Пелагия ценит тех, кто ежедневно выполняет поставленную цель.
- 21 октября нельзя рассказывать плохие сны до самого заката. По поверьям, они либо исполнятся, или иным образом принесут неудачу.
Приметы на 21 октября
Крестьяне именно 21 октября начинали думать о том, какую одежду станут носить зимой. Пытались его подлатать, сшить что-то новое. Люди предпочитали не шутить с зимой. Славяне верили в то, что лесом руководит Лес Честный. Этот дух практически никогда не показывается людям, является хозяином собственного пространства и старается не беспокоить человечество без видимой причины. Ему можно было пожаловаться на других духов, которые угрожают жизни и безопасности человека.
- Облака на Пелагею низко плывут — к морозу.
- Если до 21 октября с березы не опал все листья, снег выпадет поздно.
- Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.
- Звезды 21 октября ярко сияют — будет хорошая погода, тускнеют — к ненастью.
Именины 21 октября
День ангела (именины) сегодня, 21 октября, празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.
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