23 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

23 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

23 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

23 мая 2022 – понедельник. 89-й день войны России против Украины. 143-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 мая – День морской пехоты Украины. Довольно молодой профессиональный праздник. Сначала событие создали в 2014 году, но тогда оно приходилось на 16 ноября. Новый День морской пехоты был основан в 2018 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. Перенесли празднование в честь столетия Украинской революции.

Также 23 мая – День героев Украины. Национальный украинский праздник, созданный для чествования памяти борцов за свободу и независимость своей Родины. Сегодня это событие особенно актуально, ведь после 24 февраля 2022 года, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину, каждый из нас своеобразный герой.

А еще 23 мая – День каштановых свечей. Бело-розовое цветение каштана называют "свечами", потому что по своей форме соцветия напоминают именно свечу. В конце мая можно полюбоваться цветами каштана.

23 мая — Всемирный день черепахи. Начавшееся событие Американским обществом по спасению черепах 2000 года. Главная ее цель – обратить внимание человечества на проблему массовой гибели этих животных из-за деятельности человека.

Также 23 мая — Всемирный день спортивной борьбы. Лишь несколько лет назад событие приобрело официальный статус. А дату выбрали в честь даты начала первого мирового чемпионата в 1904 году.

А еще 23 мая – День счастливой монетки. Это положительное событие было создано для поднятия настроения. Часто люди бросают монетки в фонтаны, чтобы потом вернуться снова в это место.

23 мая – Международный день по искоренению акушерских свищей (свищей). Дата была начата Организацией Объединенных Наций. Акушерский свищ (свищ, фистула) — серьезная и смертельно опасная травма, которая возникает во время родов и заключается в образовании дыр в родовых путях.

23 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

23 мая – день памяти Симона Зилота / Фото: commons.wikimedia.org

23 мая в церковном календаре – день памяти Симона Зилота. Он был одним из 12 апостолов, которых избрал сам Иисус Христос. О жизни Симона Зилота, которого еще называют Кананитом, известно очень мало. С греческого "зилот" переводится как "ревнивец". Считается, что это означает его ревнивое отношение к вере.

Памятные даты 23 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 23 мая:

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1536 год – основание Португальской инквизиции;

1877 — Румыния провозгласила полную независимость от Османской империи;

1910 год — в Киеве совершили первый полет отечественного самолета Кудашев-1;

1911 год – в Лондоне начинается Первая Имперская конференция;

1938 год — Евгений Коновалец был убит агентом НКВД Павлом Судоплатовым;

1984 год – главврач США объявляет пассивное курение вредным для здоровья;

1988 год – прощание Мишеля Платини с большим футболом;

2006 год — Сербия признает результаты референдума о суверенитете Черногории;

2008 год — открывают 46 станцию Киевского метрополитена "Красный хутор".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 мая

Какие сегодня именины: Семен, Василий, Таисия.

23 мая родились:

1878 год – жена Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского Александра Скоропадская;

1960 год – украинский ученый, доктор педагогических наук Василий Шуляр.

Погода на 23 мая

23 мая в Киеве облачная погода, ночью пройдет мелкий дождь, который закончится к утру. Во Львове пасмурная погода весь день, прояснится вечером, во второй половине дня мелкий дождь. В Харькове без существенных осадков. В Одессе небо будет облачным, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +16 днем и +8 ночью. В Харькове +15 днем и +7 ночью. В Одессе +18 днем и +11 ночью.