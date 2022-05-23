23 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

23 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 травня 2022 року – понеділок. 89-й день війни Росії проти України. 143-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 травня - День морської піхоти України. Доволі молоде професійне свято. Спочатку подію започаткували 2014 року, але тоді вона припадала на 16 листопада. Новий День морської піхоти заснували 2018 року за ініціативи п'ятого президента України Петра Порошенко. Перенесли святкування на честь сторіччя Української революції.

Також 23 травня - День героїв України. Національне українське свято, яке було створене для вшанування пам'яті борців за волю та незалежність своєї Батьківщини. Сьогодні ця подія особливо актуальна, адже після 24 лютого 2022 року, коли РФ повномасштабно вторглася в Україну, кожен з нас є своєрідним героєм.

А ще 23 травня - День каштанових свічок. Біло-рожеве цвітіння каштану називають "свічками", тому що за своєю формою суцвіття нагадують саме свічку. В кінці травня можна помилуватися квітами каштану.

23 травня - Всесвітній день черепахи. Започаткована подія Американським товариством з порятунку черепах 2000 року. Головна її мета - звернути увагу людства на проблему масової загибелі цих тварин через діяльність людини.

Також 23 травня - Всесвітній день спортивної боротьби. Лише кілька ркоів тому подія набула офіційного статусу. А дату вибрали на честь дати початку першого світового чемпіонату 1904 року.

А ще 23 травня - День щасливої монетки. Ця позитивна подія була створена для підняття настрою. Часто люди кидають монетки до фонтанів, щоб потім повернутися знову в це місце.

23 травня - Міжнародний день по викоріненню акушерських нориць (свищів). Дата була започаткована Організацією Об'єднаних Націй. Акушерська нориця (свищ, фістула) - серйозна та смертельно небезпечна травма, яка виникає під час пологів та полягає в утворенні дірок в родових шляхах.

23 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

23 травня - день пам'яті Симона Зилота / Фото: commons.wikimedia.org

23 травня в церковному календарі – день пам'яті Симона Зилота. Він був одним з 12 апостолів, яких обрав сам Ісус Христос. Про життя Симона Зилота, якого ще називають Кананітом, відомо дуже мало. З грецької "зилот" перекладається як "ревнивець". Вважається, що це означає його ревниве ставлення до віри.

Пам’ятні дати 23 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 23 травня:

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1536 рік — заснування Португальської інквізиції;

1877 рік — Румунія проголосила повну незалежність від Османської імперії;

1910 рік — в Києві здійснили перший політ вітчизняного літака Кудашев-1;

1911 рік — в Лондоні розпочинається Перша Імперська конференція;

1938 рік — Євген Коновалець був убитий агентом НКВС Павлом Судоплатовим;

1984 рік — головний лікар США оголошує пасивне паління шкідливим для здоров'я;

1988 рік — прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

2006 рік — Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2008 рік — відкривають 46 станцію Київського метрополітену "Червоний хутір".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 травня

Які сьогодні іменини: Семен, Василь, Таїсія.

23 травня народилися:

1878 рік — дружина Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського Олександра Скоропадська;

1960 рік — український учений, доктор педагогічних наук Василь Шуляр.

Погода на 23 травня

23 травня в Києві хмарна погода, вночі піде дрібний дощ, який закінчиться до ранку. У Львові похмура погода увесь день, проясниться лише увечері, у другій половині дня дрібний дощ. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі небо буде цілий день вкрите хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +16 вдень та +8 вночі. У Харкові +15 вдень та +7 вночі. В Одесі +18 вдень та +11 вночі.