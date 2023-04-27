28 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 28 апреля, в православном календаре день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они жили в то время, когда проповедовал апостол Павел. Архистарх даже служил у него перед тем, как стеснять епископом города Анамея. Пуд вел благочестивую жизнь, был римским сенатором, не раз принимал у себя в гостях апостолов Петра и Павла. Впоследствии он даже превратил свой дом в церковь. Трофим родился в Эфесе и путешествовал вместе с апостолом Павлом, проповедуя христианство. Когда на императорский престол взошел Нерон, все трое были убиты за веру во Христа.

Церковный праздник 28 апреля – день памяти мучениц Василисы и Анастасии

Девушки родились в Риме, были известными ученицами апостола Павла. Когда императором был Нерон, поддерживавший гонения христиан, Анастасия и Василиса собирали тела замученных верующих, чтобы похоронить их по христианским обычаям. Правитель узнал это и приказал поймать девушек. За отказ отречься от христианства, им отсекли головы. Их мощи хранятся в Риме и считаются нетленными.

Приметы 28 апреля

Народные приметы 28 апреля / Фото: Pexels

Если в дом залетела пчела, будут хорошие известия.

Ясный день сменился пасмурным вечером — ждите ухудшения погоды.

Красный цвет звезды к сильному дождю и ветру.

Что завтра нельзя делать

У славян 28 апреля считался днем пчеловодства, поэтому не разрешалось оскорблять этих насекомых. Не стоит много работать, чтобы не перерабатывать. Запрещено ломать ветки рябины или калины.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день выходили, чтобы собрать почки калины и рябины – они считались наделенными лечебными свойствами. Также пчеловоды начинали выносить ульи на улицу и готовить их к сезону.

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