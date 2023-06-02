3 июня – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 июня, в православном календаре день памяти святой царицы Елены. Она была матерью равноапостольного Константина, вместе с ним приняла христианство, а затем проповедовала веру во Христа. Вместе со своим сыном Елена совершила немало добрых церковных дел. В частности, в пожилом возрасте она начала путешествовать. Во время своих странствий разрушала языческие храмы, строила церкви, исповедовала христианство и помогала нуждающимся. Умерла в возрасте 80 лет, а ее мощи сочли нетленными.

Церковный праздник 3 июня – день памяти равноапостольного Константина

Царя Константина церковь называет равноапостольным за его благие деяния перед христианской верой. Когда он сошел на престол, то распространил христианство, сделав его господствующим в Риме. Хотя в те времена христиане были гонимы.

Сначала Константин сверг всех правителей разных частей империи и занял их место, то есть стал единственным царем целого государства. Выбрал он сразу и новую столицу – Константинополь. Там он возвел немало храмов, церквей. Всем христианам вернули их имущество и права. Хотя сам Константин и не был крещен долгое время. Принял он ритуал только незадолго до собственной погибели.

Приметы 3 июня

Народные приметы 3 июня / Фото: Pexels

Мелькают звезды — ухудшится погода.

Дождь с грозой – ждите ветреную и дождливую осень.

Идет град, значит, 3 декабря уже будет снег.

Что завтра нельзя делать

Наши предки утверждали, что нельзя носить одежду темного цвета в эту дату, потому что этим можно навлечь в жизнь проблемы. Девушки старались не заплетать косы в прическу, верили, что распущенные локоны принесут здоровье волосам.

Что можно делать завтра

С 3 июня уже начинали сеять позднюю пшеницу, лен, овес, просо, яровую рожь, гречку. А еще в этот день сажали огурцы. О хорошем урожае и благополучии в семье обязательно молились царицы Елене.

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