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Астрологический прогноз на 3 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 июня

Астрологический прогноз на 3 июня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день гармонии между материальным и духовным, астральным и физическим, его нужно провести в спокойствии и умеренности во всем. Не стоит – особенно если учесть, что на календаре выходной – принимать важные решения, назначать деловые переговоры и начинать проекты, рассчитанные на перспективу. 

Символ дня: лестница, ведущая в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, турмалин. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр. 

Питание дня: поститься и садиться на диету можно, а вот голодать – нет: желудок в этот день нуждается в пище. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай первых овощей и фруктов, а вот лекарственные травы сегодня лучше не рвать. 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они откроют правду, ответив на любой вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но, поскольку их смысл не так прост, он потребует тщательной расшифровки. 

Табу дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми.

Цитата дня: "Любовь – это потребность убежать от самого себя" (Шарль Бодлер). 

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Дата публикации
Просмотры
233
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