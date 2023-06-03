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Резников встретился с министром обороны Германии: о чем говорили

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
18
Время на прочтение
1 мин
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Резников встретился с министром обороны Германии: о чем говорили

Алексей Резников встретился с Борисом Писториусом / Фото: Twitter/Офис президента Украины

Резников поблагодарил ФРГ за участие в танковой коалиции.

Министр обороны Украины Алексей Резников в Сингапуре встретился с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом сообщил глава украинского ведомства на своей странице в Twitter.

"Отлично пообщался с моим немецким коллегой Борисом Писториусом. Мы обсудили ситуацию на поле боя и наши дальнейшие шаги в военном сотрудничестве. Благодарен за участие Германии в танковой коалиции — "леопардам" нравится наш украинский климат. Спасибо немецкому правительству и народу за постоянную поддержку" – написал Резников.

Ранее мы сообщали, что Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Украина и США продолжат работу по обеспечению победы Украины и восстановлению мира в Европе, заявил Резников после встречи.

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Просмотры
18
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