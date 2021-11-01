30 украинских студентов получат премии – по 100 тысяч гривен

Такая финансовая помощь предусмотрена для первокурсников нынешнего года, которые набрали на ВНО более 792 баллов.

В понедельник, 1 ноября, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций утвердил перечень кандидатов на получение "парламентских" премий для студентов, набравших максимальное количество баллов на ВНО и избравших для обучения украинские вузы.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице народная депутат, входящая в упомянутый комитет Наталья Пипа.

Она напомнила, что постановление о премиях Верховной Рады было принято в январе 2021 года.

"В этом году 35 студентов набрали более 792 баллов! 30 выбрали обучение в украинских заведениях высшего образования. Они получат такие премии", – заверила нардепка.

Кроме того, на заседании парламентского комитета решили инициировать увеличение количества студентов, которые будут получать ежегодные премии – до 50 человек.

Напомним, ранее Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского отсудил у своего бывшего студента 128,5 тысяч гривен компенсации за обучение, поскольку тот не отработал три года по направлению.

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