30 українських студентів отримають премії - по 100 тисяч гривень

30 українських студентів отримають премії - по 100 тисяч гривень

Така фінансова допомога передбачена для цьогорічних першокурсників, які набрали на ЗНО понад 792 бали.

У понеділок, 1 листопада, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив перелік кандидатів на отримання “парламентських” премій для студентів, які набрали максимальну кількість балів на ЗНО та обрали для навчання українські виші.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці народна депутатка, яка входить до згаданого комітету Наталія Піпа.

Вона нагадала, що постанову про премії Верховної Ради було ухвалено ще у січні 2021 року.

"Цього року 35 студентів набрали понад 792 балів! 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії", – запевнила нардепка.

Окрім того, на засіданні парламентського комітету вирішили ініціювати збільшення кількості студентів, які будуть отримувати щорічні премії - до 50 осіб.

Нагадаємо, раніше Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського відсудив у свого колишнього студента 128, 5 тисяч гривень компенсації за навчання, оскільки той не відпрацював три роки за направленням.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання