4 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

4 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

4 мая 2022 – среда. 70-й день войны России против Украины. 124-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 мая — Международный день пожарных. Работу пожарных справедливо считают одним из самых опасных в мире, ведь часто они сами становятся жертвами пламени. А потому эта профессия издавна входит в список героических и благородных. Международный день пожарных был создан в 1999 году.

А еще 4 мая — День рождения складного зонтика. Этот аксессуар стал очень популярен и традиционно используется людьми по всему миру как защита от дождя. Однако сначала зонтики создали для защиты от солнечных лучей. Первая же сложная конструкция этого аксессуара появилась 4 мая 1969 года.

Также 4 мая – День борьбы с буллингом Anti-Bullying Day (или День розовой рубашки). Событие объявила ООН в 2012 году, чтобы показать, что буллинг (травна) – это настоящая проблема и беда, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

4 мая — День невысоких людей. Это довольно необычная дата, ведь очень важно донести обществу, что не стоит смеяться над невысокими людьми, потому что они могут достичь чрезвычайных высот в различных сферах.

Также 4 мая — Всемирный день щедрости. Все мероприятия этого дня направлены на то, чтобы в людях проснулось очень важное качество характера – щедрость. При этом можно быть щедрым не только материально, но духовно.

А еще 4 мая – День Звездных войн. Это очень важная дата для подлинных ценителей культовой космической саги.

4 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

4 мая – день памяти священномученника Януария и тех, кто с ним / commons.wikimedia.org

4 мая в церковном календаре – день памяти священномученника Януария и тех, кто с ним. Он был первым епископом Беневенто. Погиб в 305 году, но о дате рождения неизвестно. К моменту смерти святому Януарию исполнилось всего 30 лет. Случилось это во времена правления императора Диоклетиана, который поклонялся идолам и подвергал христиан пыткам. Когда арестовали диакона Сосия, епископ Януарий, вместе с чтецом Февстом и диаконом Дезидерием, пришел его навестить. Там их всех схватили, подвергли пыткам, пытались вынудить отказаться от веры. Однако они не сдались, за что были обезглавлены.

Памятные даты 4 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 4 мая:

1838 — из крепостной неволи деятелями культуры был выкуплен Тарас Шевченко;

1848 год — во Франции открывается Учредительное собрание;

1878 — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые демонстрирует фонограф, который он сам изобрел;

1904 год – США получают зону Панамского канала в бессрочное владение;

1904 год – в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начинают производство автомобилей под названием "Роллс-ройс";

1915 год — заканчивается бой за гору Маковка, длившийся почти неделю;

1979 год — премьер-министром Великобритании и первой женщиной-премьером Великобритании становится Маргарет Тэтчер;

1986 — зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличивают до 30 километров.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 мая

Каковы сегодня именины: Прокул, Януарий, Феодор, Евтихий, Алексей, Дионисий, Иван, Максимилиан, Николай.

4 мая родились:

1852 год – прототип персонажа Алисы из книги Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес" Алиса Лидделл;

1889 год — украинская оперная певица Мария Тессейр-Донец;

1890 год – украинский писатель, теоретик искусства Николай Бурлюк;

1950 год – украинский скульптор Прокопов Евгений Иосифович;

1988 год – украинский фристайлист Александр Абраменко.

Погода на 4 мая

4 мая в Киеве почти весь день на небе продержатся тучи, рассеявшиеся только вечером, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове ясно погода до второй половины дня, затем небо затянет облаками, днем возможен мелкий дождь. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +16 днем и +7 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.