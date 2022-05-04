Астрологический прогноз на 4 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо быть максимально осторожными как со словами и действиями, так и с мыслями – они могут неожиданно материализоваться и доставить массу хлопот. Также важно помнить, что именно в это время количество свершаемого человеком добра и зла переходит в качество, что отразится прежде всего именно на нем самом и только потом – на остальных.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут иметь неприятные и продолжительные последствия, поэтому при первых же симптомах необходимо принимать меры – прежде всего обратиться к врачу, а затем тщательно выполнять его предписания.

Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сюжета: хороший сон означает, что у человека в жизни все благополучно, и он, как говорят в таких случаях, идет правильным путем – и наоборот.

Афоризм дня: "Вчера я был умным, поэтому хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, поэтому меняюсь сам" (Джалаладдин Руми, персидский поэт).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ устойчивости, надежности и стабильности.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, направленные на привлечение любви, успеха и материального злополучия.

Табу дня: нельзя не только делать, но и желать кому-либо зла – оно быстро вернется к тому, от кого исходило.

Читайте также: