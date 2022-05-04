Астрологічний прогноз на 4 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно бути максимально обережними як зі словами та діями, так і з думками – вони можуть несподівано матеріалізуватися та завдати маси клопоту. Також важливо пам'ятати, що саме в цей час кількість добра і зла, що відбувається людиною, переходить у якість, що позначиться насамперед саме на ньому самому і тільки потім – на інших.

Символ дня: кабан, що риє землю.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бурштин, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть мати неприємні та тривалі наслідки, тому за перших симптомів необхідно вживати заходів – насамперед звернутися до лікаря, а потім ретельно виконувати його розпорядження.

Сни дня: сенс снів нинішньої ночі безпосередньо залежить від їхнього сюжету: хороший сон означає, що у людини в житті все добре, і вона, як кажуть у таких випадках, йде правильним шляхом – і навпаки.

Афоризм дня: "Вчора я був розумним, тому хотів змінити світ. Сьогодні я став мудрим, тому змінююсь сам" (Джалаледдін Румі, перський поет).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стійкості, надійності та стабільності.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, спрямовані на залучення кохання, успіху та матеріальної недолі.

Табу дня: не можна не тільки робити, а й бажати комусь зла — воно швидко повернеться до того, від кого виходило.

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