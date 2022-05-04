4 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

4 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

4 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

4 травня 2022 року – середа. 70-й день війни Росії проти України. 124-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 травня - Міжнародний день пожежників. Роботу вогнеборців справедливо вважають однією з найнебезпечніших у світі, адже часто вони самі стають жертвами полум'я. А тому ця професія здавна входить в перелік героїчних та шляхетних. Міжнародний день пожежників був створений 1999 року.

А ще 4 травня - День народження складаної парасольки. Цей аксесуар став дуже популярним і традиційно використовується людьми по всьому світі як захист від дощу. Однак спочатку парасольки створили для захисту від сонячних променів. А перша складана конструкція цього аксесуару з'явилася 4 травня 1969 року.

Також 4 травня - День боротьби з булінгом Anti-Bullying Day (або День рожевої сорочки). Подію оголосила ООН 2012 року, щоб показати, що булінг (цькування) - це справжня проблема та біда, яка може призвести до непередбачуваних наслідків.

4 травня - День невисоких людей. Це досить незвичайна дата, адже дуже важливо донести суспільству, що не варто глузувати з невисоких людей, тому що вони можуть досягти надзвичайних висот у різноманітних сферах.

Також 4 травня - Всесвітній день щедрості. Всі заходи цього дня спрямовані на те, щоб в людях прокинулася дуже важлива якість характеру - щедрість. При цьому можна бути щедрим не лише матеріально, але й духовно.

А ще 4 травня - День Зоряних воєн. Це дуже важлива дата для справжніх поціновувачів культової космічної саги.

4 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

4 травня - день пам'яті священномученника Януарія і тих, хто з ним / commons.wikimedia.org

4 травня в церковному календарі – день пам'яті священномученника Януарія і тих, хто з ним. Він був першим єпископом Беневенто. Загинув 305 року, але про дату народження невідомо. На момент смерті святому Януарію виповнилося всього 30 років. Сталося це за часів правління імператора Диоклетіана, який поклонявся ідолам та піддавав християн тортурам. Коли заарештували диякона Сосія, то єпископ Януарій, разом з читцем Февстом та дияконом Дезидерієм, прийшов його навідати. Там їх всіх схопили, піддали тортурам, намагалися змусити відмовитися від віри. Однак вони не здалися, за що були обезголовлені.

Пам’ятні дати 4 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 4 травня:

1838 рік — з кріпацької неволі діячами культури був викуплений Тарас Шевченко;

1848 рік — у Франції відкриваються Установчі збори;

1878 рік — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє фонограф, який він сам винайшов;

1904 рік — США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 рік — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1915 рік — закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень;

1979 рік — прем'єр-міністром Великої Британії та першою жінкою-прем'єром Великої Британії стає Маргарет Тетчер;

1986 рік — зону евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 травня

Які сьогодні іменини: Прокул, Януарій, Феодор, Євтихій, Олексій, Діонісій, Іван, Максиміліан, Микола.

4 травня народилися:

1852 рік — прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес" Аліса Лідделл;

1889 рік — українська оперна співачка Марія Тессейр-Донець;

1890 рік — український письменник, теоретик мистецтва Микола Бурлюк;

1950 рік — український скульптор Прокопов Євген Йосипович;

1988 рік — український фристайліст Олександр Абраменко.

Погода на 4 травня

4 травня в Києві майже весь день на небі протримаються хмарки, які розсіяться тільки ввечері, без опадів. У Львові протягом всього дня хмарно, без опадів. У Харкові ясна погода до другої половини дня, потім небо затягне хмарами, вдень можливий дрібний дощ. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +7 вночі. У Харкові +18 вдень та +8 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.